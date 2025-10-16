El Balonmano Caja Rural Zamora vacía su enfermería antes de enfrentarse al colista, BM Camargo

El BM Caja Rural de Zamora regresó el pasado martes a los entrenamientos pendiente del estado de su lateral Felipe Ferreira. El brasileño, que se hizo daño en una acción del encuentro disputado en el Ángel Nieto frente al ULE Ademar de León, pintaba que podía regresar a la enfermería "pistacho". Sin embargo, los "Guerreros de Viriato" podrán contar con el brasileño de cara al próximo compromiso liguero en Primera Nacional.

El brasileño, del "susto" a entrenar con normalidad

Felipe sufrió un duro revés el pasado sábado en forma de dolencia. El carioca tuvo que retirarse de la pista y no volvió al juego tras una acción que parecía haber dañado uno de sus tobillos. Un lance que preocupaba en el seno pistacho, más aún cuando se pudo comprobar que la verdadera causa del problema estaba en la rodilla. Eso sí, la que contraria a la que se operó el jugador el pasado curso cuando se lesionó en noviembre de 2024.

Sin embargo, tras las pruebas pertinentes, el jugador regresó a los entrenamientos con el BM Caja Rural de Zamora el pasado martes, recuperándose rápidamente y entrenando en el día de ayer sin ningún tipo de problema con el resto de sus compañeros.

Gigi también se ejercita con el grupo

La vuelta al trabajo de Felipe no ha sido la única que ha celebrado el BM Caja Rural Zamora en los últimos días ya que su compatriota, el también brasileño Gabriel Giannini, se encuentra ya entrenando con normalidad bajo las órdenes de Félix Mojón. Una incorporación al grupo que deja la enfermería pistacho vacía (salvo por ligeras molestias) por primera vez desde que arrancó la temporada.

Gabriel "Gigi" Giannini / José Luis Fernández

Gigi, que desafortunadamente pisó un balón en el primer choque en casa ante Astander Astillero, recibió el alta médica de su lesión en el tobillo el pasado viernes, no entrando en convocatoria en el último encuentro por precaución ante su falta de ritmo.

El central, que se ha perdido tres jornadas de competición, se afana ahora por recuperar el estado de forma y ganarse un puesto en unos "Guerreros de Viriato" que ya están al completo.

Próximo rival, el "farolillo rojo"

Así pues, el BM Caja Rural Zamora prepara con todos sus efectivos su siguiente encuentro. Choque que le llevará hasta tierras cántabras para medirse a un BM Camargo que ha arrancado la liga con muy malas sensaciones.

Los norteños son últimos en la clasificación, siendo el único equipo que todavía no ha podido puntuar del Grupo B tras la disputa de cinco jornadas.