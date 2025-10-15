Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Zamora CF anima a sus aficionados a que acudan a El Toralín para el importante derbi ante la SD Ponferradina

Las entradas ya pueden adquirirse en la tienda del club rojiblanco y en la web de la Ponfe

Afición del Zamora CF

Afición del Zamora CF / José Luis Fernández

P. F.

El Zamora CF está totalmente centrado en su próximo encuentro de Liga. La derrota ante el Real Avilés del pasado domingo (2-3) ha hecho crecer la necesidad de un +3 en el inminente derbi ante la Ponferradina de este domingo (12.00 horas) donde se espera la presencia de decenas de aficionados rojiblancos que querrán acompañar al equipo.

Desde el club ya han informado que las entradas están disponibles en la tienda oficial del Zamora y son nominativas, por lo que será necesario facilitar nombre, apellidos y DNI de cada persona en el momento de la compra. Además, apuntaron, que los pequeños hasta los 7 años tienen entrada gratis y no hay que retirar pase, pero recomendaron “que lleven el DNI por si al acceder al estadio se lo piden”, mientras que para el resto el coste es de 15 euros, hasta el sábado a las 13:45 horas, aunque el día de partido en taquillas, el precio de la entrada será de 20 euros. 

Noticias relacionadas y más

Desde el club animaron a todos los y aficionados a acompañar al equipo en este desplazamiento y llenar de color rojiblanco las gradas de El Toralín. El apoyo de la afición será, una vez más, fundamental para afrontar este nuevo reto liguero.

