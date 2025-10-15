Taekwondo
El Club Taekwondo Benavente lo vuelve a hacer: el club amplía su palmarés en el Open Internacional de Ribeira con nuevas medallas
Marcos Baílez fue el más destacado de la amplia expedición benaventana en esta cita de alto nivel
El Club Taekwondo Benavente Quesos el Pastor lo ha vuelto a hacer. Ya es habitual que los benaventanos luzcan en cada cita a la que acuden y el Open Internacional de Ribeira, celebrado durante los días 11 y 12 en el Polideportivo A Feiteira de la localidad gallega, no ha sido una excepción.
El equipo entrenado por Miguel Ángel Huerga se enfrentaba a un torneo de altísimo nivel, con más de 800 deportistas de Portugal, Costa Rica y España en liza, incluyendo a la selección madrileña de taekwondo, pero la amplia delegación benaventana no se amilanó. Los más de 30 deportistas rindieron de forma sobresaliente sobre el tatami.
Muchas medallas y varias decepciones
Por supuesto, no todos ellos consiguieron subir al podio en la cita en suelo gallego, pero casi todos ofrecieron una notable actuación, siendo el único pesar el flojo papel de varios de los cadetes benaventanos que cayeron en primera y segunda ronda de sus respectivos cuadros cuando cuentan con potencial para aspirar a ofrecer victorias en este tipo de citas.
Aun así, el Club Taekwondo Benavente regresó a la provincia con nada menos que 19 medallas, todo un botín. Un oro, seis platas y 12 bronces que amplían el ya gran palmarés del club. Un pedigrí que le ha llevado a grandes escenarios como su última aventura internacional en la que acabó dando la talla en Polonia.
Marcos Baílez, al frente
En esta ocasión, el gran triunfador de la expedición de Benavente fue Marcos Baílez, que se hizo con la medalla de oro al ganar sus tres combates con amplia superioridad en categoría sénior (+87 kilos). Una muestra más del talento de este joven, capaz de rendir en citas de alto nivel con regularidad.
Las medallas de plata llegaron en diferentes categorías: las infantiles Ana Carracedo (-35 kilos) y Adriana Arce (-44 kilos), así como la júnior Elvira Martínez (-63 kilos) subieron a un segundo peldaño del podio que también alcanzaron a pisar el infantil Samuel Rabanal (-35 kilos), el júnior Bruno Rueda (-48 kilos) y el cadete Ignacio Ribera (-49 kilos).
Enorme cosecha de bronces
El medallero del Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor se completó con una amplia colección de bronces que llegaron de la mano de Noa Lopes (-29 kilos) y Marcos Simón (-38 kilos) en categoría infantil; Marcos García (-48 kilos) en categoría júnior; Javier García y Eric Prieto (-33 kilos) en categoría precadete, en la que también fueron terceros Enzo Velasco (-44 kilos), June González (-30 kilos), Carla Almanza (-36 kilos) y Victoria Iglesias (-40 kilos).
La clave del éxito
En resumen, el Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor sigue brillando dentro del panorama nacional, cosechando éxitos en sus participaciones a lo largo de torneos por todo el país cada temporada. Un costumbre fruto del arduo trabajo de sus deportistas y técnicos, temporada tras temporada.
