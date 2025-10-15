La Ponferradina no sabe puntuar en El Toralín

El primer derbi castellano-leonés del Zamora llega el próximo domingo, de nuevo en horario matinal (12.00 horas) y en un momento delicado tanto para los rojiblancos como para su rival, la Ponferradina, que intenta salir de los puestos de descenso con una plantilla diseñada para volver a luchar por el ascenso esta temporada. El equipo de Juan Sabas busca resarcirse de la dolorosa derrota ante el Avilés que le ha impedido situarse en puestos de play-off a los que aspira, mientras la Ponferradina volvió a ganar desde la primera jornada en la que precisamente goleó al Avilés (0-3), ahora con un mínimo 0-1 en Talavera, una segunda victoria que le hará llegar crecido al Toralín este domingo.

El Zamora tendrá que adaptarse al horario matinal porque no solo jugó este domingo en el Ruta a las 14.15 horas, y en Ponferrada el partido comenzará a las 12.00, sino que el sábado 1 de noviembre le espera el Pontevedra en Pasarón a las 14.00 horas, de nuevo en horario de sesión vermouth porque la Federación Española así lo ha querido. De momento, el gran escollo será la Ponferradina que dirige Fernando Estévez, el técnico granadino que llegó este verano al Bierzo tras hacer historia con el Eldense al que ascendió a Segunda y mantuvo al año siguiente en la categoría. Pero a la Deportiva le está costando caro arrancar en la Liga y la misión del Zamora será retardar esa reacción.

Y es que el conjunto blanquiazul comenzó la temporada con un rotundo 0-3 en Avilés, pero ya se encontró con el primer problema cediendo por 0-1 en su primer partido en casa, frente al Pontevedra, y continuó sin sumar en Ferrol, donde caía por 2-1. Saltaron todas las alarmas tras el 1-3 que le endosó el Guadalajara y tampoco fueron capaces de ganar los bercianos en Pamplona, firmando un insuficiente empate a cero frente al filial de Osasuna. De nuevo en casa, el Castilla de Arbeloa también le doblegó, esta vez con un ajustado 2-3 y hubo que esperar a este pasado domingo para que llegase la segunda victoria, en Talavera.

Precedente en León

Porque Estévez dirige una plantilla muy competitiva, como pudo comprobar el propio Zamora hace unas semanas en el "partido contra los incendios" donde ganó la Ponferradina con un gol de Vázquez, aunque se trataba de un mini partido de solo 45 minutos y eran muchos los suplentes por ambas partes. Este domingo, 'la Deportiva' dispondrá de todos sus efectivos y, si bien la victoria en Talavera le motivará, también tendrá que soportar sobre sus espaldas la presión de ganar por primera vez en El Toralín donde no ha sacado hasta el momento ni un solo punto.

Estévez ha realizado bastantes probaturas para intentar enderezar el rumbo de su equipo y si en la portería ha alternado a Ángel y a Prieto, en la defensa, pese a que los laterales, Andoni López y Diego Moreno parecen fijos, en el puesto de central han abundado los cambios en lo que va de Liga con Andújar y Novóa como los más frecuentes. En el centro del campo, tan solo parecen indiscutibles Undabarrena, Eneko y Xemi; y de cara al ataque, los más alineados están siendo Cortés, Valle y Keita.