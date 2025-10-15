El jugador de Benavente David Novoa ya trabaja con la selección absoluta de fútbol sala

David Novoa, jugador benaventano actualmente en las filas de O’Parrulo, se encuentra ya concentrado en Las Rozas dentro de la selección absoluta de fútbol sala. El jugado, que ha visto recompensado su gran inicio de temporada siendo un referente para su club, fue incluido en la lista del seleccionador nacional y ya se encuentra en plena preparación de los dos encuentros amistosos ante Marruecos. El equipo de Jesús Velasco, visitará el país africano para enfrentarse a la selección local los días 19 y 21 de octubre, aunque no será hasta el viernes cuando se desplacen hasta Casablanca.

Los últimos precedentes ante Marruecos datan del mes de agosto de 2024 en Rabat, donde España cosechó una victoria y una derrota. Cabe destacar que estos dos próximos partidos amistosos, se encuadran dentro de la preparación del Europeo de Letonia, Lituania y Eslovenia, que tendrá lugar del 21 de enero al 7 de febrero, y donde ojalá esté el joven Novoa, canterano del Atlético Benavente, club en el que se formó hasta llegar al primer equipo.

Durante estos días de concentración, Jesús Velasco, seleccionador español de fútbol sala masculino, transmitió a sus jugadores la "importancia" y a la vez la "dificultad" de esta cita amistosa. El entrenador, que en noviembre cumplirá un año en el cargo, elogió delante de los convocados el potencial del que dispone Marruecos y les recordó que "no serán partidos fáciles" porque "allí han salido goleados Portugal y Argentina, dos selecciones con un gran potencial", apuntó en declaraciones recogidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Además, Velasco les dijo a los jugadores, "con vistas al Campeonato de Europa es la mejor prueba" que van a tener. "Cada vez nos está costando más elegir la convocatoria y es mérito vuestro que estéis aquí, porque nos lo estáis poniendo más difícil", les comentó.

"Estáis aquí porque en vuestros clubes lo estáis haciendo a un nivel óptimo y este es un dato positivo. Seguro que aquí vais a seguir demostrando ese nivel", añadió.