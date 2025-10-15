Bueno, bonito y barato, pero no aparece: El Caja Rural CB Zamora, sin prisa por completar su plantilla

El Caja Rural CB Zamora no tiene completa su plantilla. A Saulo Hernández le falta una pieza del puzzle de esta temporada, una última ficha que podría ser decisiva a lo largo de la temporada. Más en una competición tan dura y exigente como es Primera FEB, con equipos de enorme potencial y una lucha encarnizada cada semana por nuevas victorias. Sin embargo, ese hueco que resta por ocupar parece que seguirá así por un tiempo más. No hay fichaje a la vista.

Un mercado en calma

Después de la vorágine del mercado de fichajes en verano, con multitud de jugadores cambiando de club y todos los equipos intentando reforzarse de la mejor forma posible, el mercado de fichajes ha entrado en una especie de pausa. O al menos, eso apuntan desde un CB Zamora que no se ha olvidado de seguir buscando ese jugador que le falta para completar su plantel.

Ahora mismo, todos los equipos del país están afinando mecanismos. Cada conjunto se afana en ensamblar las piezas con las que ya cuenta, sacar el máximo rédito de las mismas y obtener una visión realista de su proyecto ya con la competición en marcha. Es tiempo para que los jugadores demuestren si están hechos o no para sus equipos, para que descubran si tendrán minutos a lo largo del curso y si encajan en su actual vestuario. Un proceso que nadie quiere acelerar por miedo a equivocarse, lo que lleva a que todavía no haya descartes. Y sin esas primeras salidas, el mercado de fichajes no entra en ebullición.

Los resultados, la "mecha" para la explosión

Lógicamente, ningún club quiere precipitarse, pero las prisas están marcadas por los resultados. Todavía es pronto, pero en más de un club ya empiezan a surgir rumores sobre cambios en sus plantillas. No será hasta que comience el "baile" de nombres cuando, sin equipo, los jugadores busquen alternativas para no perder la temporada. Todos intentando mantener su caché, consiguiendo un lugar en una liga de categoría; pero no habrá sitios suficientes.

CB Zamora - Club Ourense Baloncesto / J. L. Fernández

Cuando los equipos de las grandes ligas empiecen a sufrir y rearmarse, crecerá la oferta de jugadores interesantes. Pero, por ahora, no hay nada que cumpla con esa máxima tan clásica del "bueno, bonito y barato" en el mercado de fichajes. Cuando los resultados presionen y los jugadores busquen sitio con avidez, el mercado cambiará.

El CB Zamora no tiene ninguna prisa

A ese momento espera el Caja Rural CB Zamora, cuyo gran inicio de temporada le permite no tener que apresurarse y cometer un fichaje con pocas garantías. El propio Saulo Hernández se ha cansado de repetirlo en las últimas fechas, el club zamorano no va a fichar por fichar, no va a apostar por un jugador que no pueda elevar el nivel de la plantilla o que no pueda aportar algo nuevo al conjunto. Los azulones saben bien lo que quieren y, si bien están pendientes de cada movimiento y oferta posible, no se va a fichar a cualquier precio o de cualquier forma. El último fichaje tiene que cumplir con ciertos requisitos.

¿Qué busca el Caja Rural CB Zamora?

Dentro de esa lista de características para el nuevo fichaje del Caja Rural CB Zamora hay una que está clara: será un jugador interior. Con certeza, un "cuatro", un ala-pívot que pueda complementarse con los ya residentes en la pintura azulona y que pueda aportar variedad al plantel de Saulo Hernández.

A partir de ahí, los puntos a cumplir por el fichaje son más difusos. En teoría, lo ideal sería un jugador que pueda compaginarse con Pauksté o Lo como referencias bajo el aro, contando con puntos en las manos en posiciones abiertas y capacidad para el rebote. Además, debe encajar con esa filosofía del Caja Rural CB Zamora en la que defender es el primer paso para atacar, por lo que seguramente también se busque a un ala-pívot con un notable físico. Un refuerzo que incremente la regularidad del grupo, para que no sea "un equipo de chispazos", como apuntó Saulo Hernández el pasado fin de semana.

Esfuerzo para suplir esa ausencia

Sin embargo, y si bien el mercado de fichajes siempre está activo, el conjunto azulón no ha encontrado todavía esa pieza que falta. Además, juega con una gran ventaja a su favor, las dos primeras victorias de la temporada. Un buen comienzo que, respaldado por buen juego y por el cuarto puesto que ocupa en la clasificación, evita urgencias. Necesidad que solo se dispararía por lesiones, aunque el Caja Rural CB Zamora ha demostrado poder competir de tú a tú con una rotación más corta que su rival.

La prueba de esa capacidad para competir pese a las bajas quedó patente en el último partido frente a Club Ourense Baloncesto, duelo al que David Kristensen acudió mermado por un proceso viral que le impidió jugar más de un minuto. Una ausencia que la plantilla zamorana palió a base de esfuerzo y rotaciones de diferentes hombres.

Así pues, el Caja Rural CB Zamora sigue buscando esa pieza que le falta. No se le ha olvidado, pero por ahora no ha encontrado ese hombre que encaje en sus planes ni la necesidad por rebajar sus expectativas sobre esa última incorporación. No hay FOMO, se busca el "bueno, bonito y barato" de toda la vida.

Centrados en competir

Por ahora, la vista azulona está puesta en competir y la alta demanda que afronta el equipo está semana con dos largos desplazamientos a rivales complicados con motivo de la próxima jornada liguera y del estreno en la Copa España de los zamoranos que llevará al Caja Rural CB Zamora a Melilla.