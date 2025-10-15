Los campos de fútbol de Valorio cuentan con nuevos y remozados vestuarios tras una inversión de casi 160.000 euros por parte del Ayuntamiento de Zamora

Los campos de fútbol de Valorio, en Zamora capital, cuentan con nuevos y remozados vestuarios para el uso y disfrute de los numerosos equipos que entrenan y disputan allí sus encuentros tras una inversión cercana a los 160.000 euros. De este modo, a partir de ahora, los usuarios podrán beneficiarse de unas actuaciones muy necesarias y que suponen la sustitución integral de los dos vestuarios portátiles y la adecuación de los seis de obra con los que cuenta la instalación y que han recibido un buen (y necesario) lavado de cara. Hasta los campos municipales, para conocer el resultado de las intervenciones, se desplazó este miércoles el alcalde, Francisco Guarido, y el concejal de Deportes, que fue el encargado de ofrecer todos los detalles.

Manuel Alesander Alonso se refirió en un primer momento a los dos nuevos vestuarios portátiles, que sustituyen a los antiguos, que también eran propiedad del Ayuntamiento capitalino. “Hemos decidido que era hora de renovar estos vestuarios por el estado en el que se encontraban ya los viejos, y estos vestuarios portátiles tienen todas las comodidades que pueden tener unos fijos de obra, pero con unas características diferentes por el hecho de que son portátiles y, aunque no va a llegar el caso pero si llegase, se podría tomar la decisión de mover a otro a otro espacio”, indicó el responsable del área quien concretó que el gasto en esta infraestructura ha ascendido a 69.214,63.

Respecto de los vestuarios de obra, recordó Alesander Alonso, que la remodelación ha consistido en una impermeabilización total de los techos para arreglar y acometer, posteriormente, el arreglo de las goteras, que estaban provocando filtraciones de agua por la lluvia del último año. A mayores también se ha sustituido todo el ventanal de la infraestructura propiciando una mayor eficiencia energética dentro de la propia instalación, y la inversión ascendió a 90.708, lo que supone una rebaja del 6% respecto al precio de salida.

Alcalde y concejal pudieron comprobar en primera persona el resultado de unas actuaciones muy demandadas por los clubes pero que, tal y como recordaron, no han sido las únicas que se han llevado a cabo en los últimos tiempos. “Tal y como se comentó al inicio de este mandado, el gasto de la Concejalía iba a estar más enfocado al fútbol por las necesidades que comenzaba a tener el este deporte”, recordó el responsable del área deportiva.

Otras intervenciones

Además, dado que se encontraban en Valorio, Alonso aprovechó para poner en valor otras intervenciones como la construcción de una rampa de acceso exterior al bar con la idea de hacer más atractiva la licitación ante los posibles interesados y que supuso un desembolso de 8.000 euros. En su intervención también habló de las inversiones de los últimos años como los 100.000 euros para los vestuarios tras el incendio que se sufrió en 2021; los 22.000 euros destinados al recebado de los campos; 57.000 euros para el cambio a LED de los campos; 56.000 euros para la adquisición de banquillos y, añadió, “otras obras de menor calado económico pero que también son necesarias como arreglos en el sistema de riego de unos 7.800 euros o mejoras en el sistema de agua caliente en el año 2023 que fueron unos 11.000 euros”.

Con todo ello, indicó el concejal, se alcanza una inversión aproximada de medio millón de euros sin contar las próximas inversiones que se van a hacer en esta instalación ni lo invertido en otras instalaciones también deportivas destinadas al fútbol.

Imagen de los campos de Valorio / Victor Garrido

Más actuaciones en Valorio y en el Ruta

Respecto a este hecho habló de los 750.000 euros previstos para la sustitución integral del césped de ambos campos de fútbol de Valorio, y cuyo proyecto está ahora mismo en redacción con el reto de que pueda estar ejecutada al término del próximo verano, teniendo en cuenta, indicó, “cuestiones que ha planteado algún equipo de fútbol como espacio para los calentamientos”.

También aprovechó el momento para insistir en que estas actuaciones se suman al arreglo que se hizo en uno de los anexos del Ruta de la Plata, con un coste de un millón de euros, y recordó la inminente aprobación del proyecto para la construcción del otro campo de fútbol en el mismo espacio del Ruta de la Plata, al lado del conocido como “la ratonera” por un valor superior al millón de euros.