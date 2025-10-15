El Ayuntamiento de Zamora anuncia más de un millón de euros para el estadio Ruta de la Plata y su idea para un nuevo campo de fútbol en la capital

Manuel Alesander Alonso dio nuevas informaciones respecto a próximas actuaciones en el estadio grande del Ruta de la Plata, que supondrán el desembolso de algo más de un millón de euros por parte de las arcas municipales. En este sentido, el concejal de Deportes capitalino recordó la realización de un estudio previo para ver cómo estaba la instalación “teniendo en cuenta los años que tiene y el poco mantenimiento que ha tenido por parte del club, que era el encargado realmente de realizarlo”, y a partir de ahí, aunque estaba mejor de lo que esperaban, se hizo una división entre las actuaciones más o menos urgentes.

Sobre las primeras, comentó que se trata de intervenciones que “deben de hacerse más pronto que tarde” como pueden ser temas de iluminación, y luego hay otro proyecto de reformas menos inaplazables. “El proyecto de las cuestiones urgentes ya está redactado y la idea es acometerlo en los próximos meses, pero hay que contar con el club”, en este caso el Zamora CF, y es que, tal y como puso de relieve, “no podemos meternos en la obra directamente porque están entrenando y jugando”, pero sí confirmó que esa obra seguirá adelante en los próximos meses y “antes termine la legislatura la idea es que eso esté hecho”.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora hizo este anuncio durante su visita, junto con el alcalde de la capital, Francisco Guarido, a los campos de fútbol de Valorio para conocer el resultado de las obras y sustitución de los vestuarios.

P. F.

El edil, preguntado por ello, también admitió contactos con la Diputación Provincial para ampliar el convenio que tienen firmado sobre las instalaciones del Tránsito, en el barrio capitalino de Los Bloques. Sobre este asunto apuntó que “tras la firma del convenio hace ya años, desde el Ayuntamiento se hicieron varias inversiones por valor aproximadamente de medio millón de euros para la piscina, más otros ciento y pico mil euros para la pista, y la idea que hemos tenido desde Deportes ha sido la posibilidad de ampliar ese convenio e incluir ahí el pabellón de la Diputación”, avanzó Alesander Alonso.

“Como ya he comentado en más de una ocasión en esta ciudad hay pabellones públicos que están infrautilizados y no me cansaré de decirlo a ver si otras administraciones escuchan esto y me hacen caso. La idea sería utilizar el pabellón de la Diputación como si fuera, entre comillas, municipal dando cabida a otros deportes que necesitan que necesitan utilizarlo”, añadió.

Además, desde el Consistorio también están estudiando la opción de construir en terrenos dentro de esas instalaciones un campo de fútbol 11 con financiación 100% municipal, aunque se trata de una idea que todavía está en ciernes pero que daría respuesta a la reclamaciones de los clubes y es que hay cmapos que están colapsados de actividad.