Zamora cae víctima de su propia ambición

El Zamora CF pecó de ambición el domingo en el partido contra el Avilés y su ansia por recuperar la delantera en el marcador que, sin duda, se había merecido hasta entonces, le hizo encajar, primero, el empate (2-2) en el minuto 89 y luego la derrota (2-3) en el 95. Fue un duro revés que se acrecienta pensando en que el próximo rival será la Ponferradina, pero no debe de influir en el juego de un equipo que, hasta entonces, había mostrado una gran eficacia.

«No, no es un sueño -publicaba en su página web el Avilés- . No, no te has equivocado al leerlo. Sí, el Real Avilés Industrial ha vuelto a remontar y a vencer en el tiempo de descuento. Y sí, de nuevo Javi Cueto ha vuelto a desequilibrar el marcador. Era el minuto 96 y el conjunto blanquiazul volví a tirar de épica para llevarse su tercera victoria consecutiva. Hoy en Zamora, con dos goles en el tramo final del partido que sitúan al conjunto de Dani Vidal en la cuarta posición con 13 puntos. Sí, estamos abonados a la locura. Y a la épica».

¿Había influido la ausencia de dos jugadores claves en el equipo de Juan Sabas como son Márquez y Carlos Ramos, en que la recta final del Zamora fuera tan desgraciada?. Tendrá que estudiarlo el equipo técnico rojiblanco: «Llegó el tramo final del partido y ahí, el Real Avilés Industrial ha logrado una magia especial con la épica. En el minuto 89, Guzmán, que acababa de entrar en el terreno de juego, recibió el pase de Gete y de primeras, sin pensárselo, conectó un potente disparo desde la frontal del área. Imparable el misil que se coló junto al poste ante la alegría de una afición avilesina que se dejó notar y que celebraba el 2-2. Pero sí, aún hubo más», señala el club asturiano. «Con 8 minutos de descuento, los blanquiazules buscaron la épica y no se conformaron con un valioso punto. Minuto 96, Guzmán saca de banda, rechaza la defensa local y le vuelve a caer a sus pies para poner un centro envenenado que encontró la cabeza del hombre milagro Javi Cueto. El ’10’ volvió a repetir su cita con el gol y llevó la locura a la grada donde se encontraban la afición realavilesina. Sí, otra vez. Sí, se repitió la épica».

El propio Carlos Ramos se lamentaba al final del encuentro de que las desgracias acompañan al Zamora en la recta final de los partidos de esta temporada, pero conviene puntualizar este extremo porque, si bien en el debut contra el Barakaldo, el empate a uno final llegó en el minuto 87, los dos goles encajados en Tenerife en los últimos minutos (3-1) hay que achacarlos más bien al desgaste de un Zamora que jugó con diez hombres todo el partido, que a extrañas circunstancias que le pueden afectar cuando el pitido final se acerca.

Y es que, contra el Avilés, los zamoranos no bajaron la guardia en ningún momento pese a tener más o menos controlado el partido y pese a que su rival se volcaba en el ataque con muchos hombres a veces, a la desesperada. Incluso los rojiblancos intentaron sacar el contragolpe en más de una ocasión, con el marcador a favor, para perder el balón y darle más opciones a su rival.

Incluso, con el empate a dos goles, lo sentado hubiera sido amarrar al menos ese punto, pero la indudable ambición que posee este equipo le llevó a volcarse en el tiempo de descuento de nuevo al ataque. Podía pasar, y pasó: el Avilés cumplió los pronósticos y terminó demostrando que es un equipo con una gran capacidad ofensiva aunque, su debilidad atrás, puede salirle muy cara esta emporada. n