El CD Villaralbo "B", de capa caída: segunda derrota consecutiva de los azulones en la Liga Provincial

El CD Villaralbo "B" sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga Provincial de Aficionados de Zamora un partido en el que los villaralbinos dejaron escapar una renta de dos goles (2-3) contra el Ciudad de Zamora.

De más a menos

El filial del Villaralbo se adelantó en el primer minuto de juego por mediación de Marcos B., que aprovecho un buen pase de José. Poco después, Peña en boca de gol, enviaba al limbo una clara ocasión para ampliar la ventaja local. Con el paso de los minutos, los visitantes comenzaron anular el juego local, los pases en largo adquirieron protagonismo, y el Ciudad de Zamora comenzaba a encontrarse cómodo en esa batalla.

Pese a ello, José, gozó de una ocasión inmejorable para aumentar la renta local. Renta que aumentaría Peña poco antes del descanso pese a la igualdad vista en este primer tramo del encuentro.

Cambio de guion tras el intermedio

Tras el paso por vestuarios, los visitantes salieron dispuestos a meterse en el partido. Con mayor empuje que los locales, y con un partido en el que predominaba el balón largo, los del Ciudad de Zamora rondaban el gol.

Un error de Santi, que habilitaba a Sutil, suponía que el atacante del Ciudad de Zamora anotara el primero para su equipo. Poco después, Ángel, con un lanzamiento de falta lejano, igualaba el encuentro en un disparo en el que Ina pudo hacer algo más para evitar el tanto visitante.

Jorge decide en la recta final

Con las tablas en el marcador, los locales pudieron ponerse en ventaja, Peña y José desaprovecharon sendas ocasiones de gol para dar la victoria a los locales, que tras un error de Jorge en salida de balón, veían como Tatan marcaba el gol que daba los tres puntos al Ciudad de Zamora, en un partido en el que los visitantes fueron más intensos, y se llevaron una victoria aprovechando los errores locales que se descuelgan de la cabeza de la clasificación. Una tabla que puedes consultar aquí.