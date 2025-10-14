María O'Mullony se une a Elba Álvarez y el resto de "Las Guerreras": Todo listo para la fase clasificatoria del Campeonato de Europa 2026 de balonmano femenino

La zamorana María Prieto O’Mullony ha dejado aparcado su gran inicio de temporada en el MKS Lublin de la Orlen Superliga Kobiet para regresar a España, concretamente a Puerto Sagunto, y sumarse así al trabajo de la selección nacional española bajo la tutela de Ambros Martín antes del inicio de la fase clasificatoria para el Campeonato de Europa de 2026. Un torneo previo que arrancará este jueves con el duelo entre "Las Guerreras y el combinado de Grecia.

La canterana del Balonmano Zamora regresa a la selección en gran estado de forma, justo después de ser elegida MVP del mes de septiembre en la competición polaca de la que ahora forma parte. Un buen momento al que intentará sacar partido Ambros Martín, que cuenta con Omu para los dos primeros partidos del clasificatorio.

Elba, concentrada desde el pasado viernes en Puerto Sagunto

Junto a la lateral del MKS Lublin estará la otra gran estrella de la cantera zamorana, Elba Álvarez. La habilidosa central del Super Amara Bera Bera, al contrario que su excompañera en el Caja Rural Aula Valladolid, lleva ya días trabajando con una selección española que comenzó su concentración en Puerto Sagunto el pasado día 10 de octubre.

María O'Mullony y Elba Álvarez / M. P. O.

Elba, fundamental en el esquema del actual líder de la Liga Guerreras Iberdrola, será de las pocas jugadoras jóvenes que formen parte del combinado nacional mañana y que, salvo imprevisto, formen parte del grupo que se desplazará a Israel para el segundo encuentro clasificatorio del domingo.

El objetivo, cuatro puntos antes del duelo clave

Omu y Elba afrontan esta nueva cita con la selección española como dos de las piezas clave de "Las Guerreras" para encaminar su billete hacia un Campeonato de Europa 2026 que tiene como gran obstáculo el combinado de Austria, posiblemente el rival más fuerte del grupo de la selección española en el que también se encuentran sus primeros rivales esta semana: Grecia e Israel.

Por supuesto, el objetivo ahora mismo es ganar los dos primeros encuentros y llegar así con el máximo de puntos al duelo contra el combinado austriaco, que tendrá lugar ya más adelante. Un duelo que ninguna de las dos zamoranas querrá perderse.

Ambros Martín, contento con la selección

Por otra parte, las sensaciones antes de la incorporación de las grandes estrellas españolas al combinado nacional han sido muy positivas. Al menos eso se desprende de las palabras del seleccionador, Ambros Martín, en los días previos al primer duelo y tras la convivencia en Puerto Sagunto con las "Guerreras" más jóvenes.

El entrenador habló de la generación del proyecto 2029, jugadoras a las que puso "por las nubes", según indicaba la Real Federación Española de Balonmano en su página web: "Este grupo nos genera muchísima esperanza y motivación para seguir mejorando nuestro balonmano", comentaba el técnico en Puerto Sagunto.