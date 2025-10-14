La II Marcha BTT Villalpando encuentra a sus grandes vencedores: José Carlos Cobreros y María Fernández dominan la larga distancia

Villalpando celebró el pasado domingo la segunda edición de su Marcha BTT, una prueba puntuable para el Trofeo BTT "Diputación de Zamora" que contó con una amplia participación y que encontró en José Carlos Cobreros y María Fernández a sus grandes campeones, al imponerse ambos en la categoría reina de la cita.

Cobreros, veloz como el rayo en los 68 kilómetros

José Carlos Cobreros fue el más rápido en la distancia larga, un trazado exigente de 68 kilómetros y más de 750 metros de desnivel positivo que ofreció gran espectáculo a los aficionados. El ciclista de Cansinos Bike se alzó campeón cruzando la meta en solitario con un tiempo de 2.16.27, un registro del que estuvieron lejos todos sus perseguidores.

Por detrás del vencedor, la lucha por el resto de puestos del podio tuvo dos ganadores: Pablo Fernández (Club Atletismo León), que se hizo con la segunda posición gracias a un tiempo de 2:20:47; y José Carlos Álvarez (CD Ceadea), que se hizo con la tercera plaza de la clasificación gracias a un tiempo de 2:23:31.

Fernández, triunfo bañezano

En cuanto a la categoría femenina, dentro de los 68 kilómetros la gran vencedora fue María Fernández, del North Bike La Bañeza. La ciclista leonesa acabó la competición en el 41º puesto de la general y con un tiempo de 2:58:01 que le permitió ser la mujer más rápida en Villalpando, superando tanto a Raquel Bueno (Escuela Triatlón Salamanca) como a Inmaculada Vázquez (Uris).

Bueno tuvo que emplearse a fondo para hacerse con el segundo peldaño del podio y la victoria en categoría sénior femenina con un tiempo de 3:38:19, ya que Vázquez optó a esa segunda posición en todo momento, aunque su crono de 3:41:46 la acabara situando en tecer lugar de la general femenina.

Vencedor por cinco segundos en la distancia corta

El cuadro de honor de la II Marcha BTT Villalpando se completó con los mejores ciclistas de la distancia corta, categoría disputada sobre un recorrido de 40 kilómetros de longitud con 350 metros de desnivel positivo.

En esta modalidad, el más rápido fue Jesús Andrés Trigo (Team La Mata), aunque para alzarse campeón tuvo que dar el máximo hasta la misma línea de meta ya que su tiem po de 1:39:24 le otorgó la corona por solo cinco segundos.

Esa fue lo que tardó de más en cruzar la línea de meta Manuel Mezquita (CD Entrejaras Bike), que peleó por uñas y dientes por la victoria, pero que tuvo que conformarse con el segundo puesto de un podio que completó Raúl Martín (Zamora Enamora), ya a una distancia considerable de los dos corredores que protagonizaron la lucha por el triunfo como evidenció su tiempo de 1:45:02.

Palomero no da opciones a sus rivales

Por lo que respecta a la categoría femenina en la distancia corta, la gran campeona fue Helena Palomero (Kurt2Team), que además fue octava en la general de los 40 kilómetros. La vencedora se impuso, con un tiempo de 2:05:10 al cruzar la línea de meta, tanto a Sara Rodríguez (CD Ceadea) como a Jimena Caballero (Independiente), que fueron segunda y tercera, respectivamente.

La tabla de vencedores de esta segunda edición de la marcha la completaron los mejores ciclistas de las categorías E-Bike de cada distancia. Una modalidad que gana adeptos y que también estuvo representada en esta Marcha BTT Villalpando que deja muy buen sabor de boca en la localidad de cara a una nueva edición en 2026.

Recuerda que siempre puedes consultar las clasificaciones oficiales de la carrera a través de Smarchip aquí.