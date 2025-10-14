De Granollers a Valladolid: El Bádminton Zamora suma nuevos éxitos en competiciones de alto nivel

El Bádminton Zamora sigue dando mucho que hablar en competiciones de alto nivel, un escenario en el que lleva ya varias temporadas moviéndose con soltura y en el que ha cosechado nuevos éxitos este mes de octubre.

Los últimos buenos resultados que llegaron de la mano de tres de sus deportistas en escenarios muy diferentes: por una parte, Demetrio Pintocompitió en Granollers; por otra, Irene de Arriba y Aitor Llandres saltaron a la pista en Valladolid. Los tres rindieron a gran nivel.

Pinto, de nuevo brillante a nivel nacional

Demetrio Pinto saldó con una gran actuación su participación en el Top Máster N2, prueba nacional disputada en Granollers que congregaba a los mejores jugadores de la categoría Sub-15, incluyendo al joven zamorano que no dejó pasar la ocasión para destacar en suelo catalán.

Demetrio Pinto, jugador del Bádmiton Zamora / Bádminton Zamora

Pinto participó tanto en categoría individual como en dobles, destacando en ambos cuadros. Por parejas, junto a Carlos (CIDE), se quedó a un paso de disputar la fase final después de ganar su primera partido con dos ajustados sets y caer en un duelo tremendamente igualado contra la dupla que partía como cabeza de serie número 2 del torneo. Una derrota por 21-15 y 21-16 que impidió a la pareja seguir avanzando en esta ciita.

Mejor en el cuadro individual

En categoría individual masculina, Demetrio Pinto llegó todavía más lejos. El zamorano fue ganando sus partidos con solvencia hasta llegar a la ronda de cuartos de final. Un cruce en el que midió su talento con el cabeza de serie número 3 de la competición en un choque igualado y muy disputado que se resolvió en el tercer set y que otorgó al zamorano el quinto puesto de la competición.

Pese a no lograr medalla, ese puesto, a un paso del podio, y el gran juego desplegado por el zamorano, permitió a Demetrio Pinto regresar a casa con buenas sensaciones para lo que resta de temporada, quedando claro que cuenta con un futuro prometedor en el bádminton nacional.

Irene y Aitor, mano a mano en Valladolid

Y mientras la temporada de Pinto termina, la campaña en Castilla y León ya comenzó con la primera prueba en categoría absoluta y sénior del Top TRR de Castilla y León. Cita en la que el Bádminton Zamora fue capaz de regresar con medalla gracias al gran concurso de Irene de Arriba y Aitor Llandres.

De Arriba exhibió un alto nivel en el cuadro de dobles femenino junto a la palentina Sofía, ganando todos los encuentros con resultados destacables hasta alcanzar la final, único encuentro que saldó con derrota, para acabar colgándose la medalla de plata.

Por su parte, Llandres fue superando rondas en el cuadro individual masculino hasta alcanzar la semifinales, donde fue apeado tras un duelo de puntos largos y exigentes que se decantó en su contra en el tercer set.

Sin suerte juntos

La lástima para la pareja de deportistas del Bádminton Zamora fue que, en esa primera competición, no pudieron llegar lejos en el cuadro del doble mixto en el que competían juntos. En esta categoría, Irene y Aitor tuvieron la mala fortuna de quedar encuadrados en un grupo clasificatorio muy difícil y acabaron perdiendo sus dos partidos de la primera fase. Eso sí, ambos en el tercer set y por pequeños detalles.

La próxima cita, en Burgos

La campaña en Castilla y León se acaba de abrir, pero el calendario ya presenta varias citas de interés en las que Bádminton Zamora buscará sobresalir. Campeonatos que tienen su siguiente gran parada en Burgos, donde el próximo 26 de octubre tendrá lugar el Campeonato Sub-11 y Sub-13 de Castilla y León, como así informa la federación regional en su página web.