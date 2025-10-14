Una de cal y una de arena: Así le fue al fútbol sala zamorano en Tercera y Regional de Aficionados en la última jornada

Una de cal y una de arena. Con ese balance se saldó la participación zamorana en la última jornada de Tercera División y Regional de Aficionados de fútbol sala. Dos categorías muy reñidas que han empezado con los conjuntos de la provincia como protagonistas.

En esta ocasión, Caja Rural River Zamora "B"y Ciudad de Toro Prefabricados Duero no pudieron vivir partidos más diferentes. Encuentros que se saldaron con tres puntos en el casillero toresano, sin premio en esta ocasión para el filial.

El filial blanquinegro, sin pegada en casa del Juventud del Círculo

El filial del Caja Rural River Zamora sufrió su primera derrota de la temporada en Tercera División al caer en su visita a la pista de un Juventud Círculo Católico que impuso su pegada en un duelo que arrancó con fuerzas parejas, pero que fue tomando color local según fueron llegando los goles.

Pablo Páramo, exjugador del Euronics Caja Rural, abrió el marcador a los pocos minutos de juego. Sin embargo, los blanquinegros no se dejaron intimidar y lograron la igualada con un tanto de Alejandro Martínez.

Una alegría efímera

La alegría zamorana, no obstante, duró poco. Pablo Arranz y Óscar Santaliestra daban ventaja a su conjunto, que alcanzaba el descanso con 3-1 a su favor y las ideas muy claras.

El Caja Rural River Zamora "B" trató de recortar diferencias y, durante diez minutos, intercambió golpes con su rival; pero el marcador no se movió. Así, cuando llegó la hora de arriesgar, los locales fueron muy efectivos y se aseguraron los tres puntos.

Tras esta derrota, el filial blanquinegro se sitúa tercero en la clasificación de la Federación de Castilla y León de Fútbol

Chupe, protagonista en Toro ante el FS Cabezón

Alberto Temprano, conocido deportivamente como «Chupe», dio el triunfo el pasado domingo al CFS Ciudad de Toro Prefabricados Duero en un igualado y vistoso partido ante FS Cabezón, una contienda que se decidió con un ajustado 5-4.

El visitante Isra hizo dos goles en apenas unos segundos cuando corría el minuto cinco de juego para obligar a los toresanos a remontar. Cosa que hicieron de la mano de Chupe, autor de dos tantos, y Omar, que firmó el 2-2, permitiendo al equipo local llegar por delante al paso por vestuarios.

Sufriendo hasta el final

Pese a remontar, la segunda mitad no dejó de ser reñida. Se convirtió en un intercambio de goles entre unos y otros que parecía destinada al empate cuando se entró al último minuto de juego con 4-4 en el luminoso.

El empate, sin embargo, lo deshizo Chupe al conseguir completar su "hat-trick" a escasos segundos del final y poner el 5-4 para los toresanos.

Con su tercer triunfo, los toresanos son uno de los cuatro equipos que todavía no conocen la derrota en la clasificación de la Federación de Castilla y León de Fútbol, en la que son cuartos