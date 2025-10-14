Derrota clara del Benavente-Villalpando ante el Atlético Sanabria: una expulsión temprana condena a los locales, que acabaron con nueve en el campo

La polémica expulsión de José en el minuto 13 condenó a la derrota al Benavente-Villalpando en su duelo contra un Atlético Sanabria que jugó bien sus cartas en el campo municipal Luciano Rubio y se impuso por 1-4 en este asalto de la Liga Provincial de Aficionados de Zamora.

El lance ocurrió demasiado pronto en el partido, dando lugar a que los visitantes se adelantaran en el marcador con el 0-1 de Chimeno en el saque de una falta y una contra firmada por Denis en el minuto 17. Dos tantos que ocultaban en el marcador el buen juego local, así como sus ocasiones ante el marco sanabrés. Hasta en tres ocasiones el Benavente-Villalpando tuvo opción de anotar frente al meta rival pese a estar con un hombre menos antes de que Guiller, en una bonita jugada, pusiera el 1-2 en el minuto 23.

Los locales se veían con opción de empatar el partido y por ello se volcaron sobre el área de un Atlético Sanabria que, sin embargo, se defendió con éxito y enfiló el camino a los vestuarios por delante en el marcador.

Un jarro de agua fría tras el descanso

La segunda mitad arrancó como empezó, con los locales dominando a un equipo sanabrés que se defendía bien y que creaba peligro a la contra. Un arma del que sacó provecho en el minuto 55, forzando un saque de esquina que dio lugar al 1-3 firmado por Denis, que cabeceó libre de marca.

Los locales se quedan sin Hugo

El tanto fue un jarro de agua fría para las aspiraciones del Benavente-Villalpando, cuyo técnico introdujo cambios en busca de una reacción a lo largo de un segundo acto que fue subiendo de tono en sus acciones. Un incremento de intensidad que llevó a Hugo a recibir una fuerte entrada en el minuto 76, acción por la que protestó y en su queja al colegiado fue expulsado.

Con nueve, el Benavente Villalpando no renunció a la épica, buscando dar la vuelta al partido con balones largos sobre Guiller quien, en el minuto 80, tuvo una clara oportunidad de recortar distancias, pero su balón fue repelido por el larguero.

El Atlético Sanabria da la puntilla

Al final, Aarón anotó el definitivo 1-4 en los últimos minutos de un duelo que no reflejó lo visto sobre el terreno de juego y que consolida al Atlético Sanabria en las primeras posiciones de la clasificación. Una tabla que lidera el Santa Croya y que puedes consultar aquí.