A décimas del éxito: Ángel Luis Cantó se queda cerca del podio europeo

Ángel Luis Canto peleó hasta el final por colgarse una medalla en el Campeonato de Europa Máster de atletismo celebrado a lo largo de los últimos días en la isla portuguesa de Madeira, una cita que se celebra cada dos años y en la que el mediofondista del Vino de Toro Caja Ruralparticipó dentro de la modalidad de 1.500 metros libres.

La experiencia de un torneo continental no era nueva para el sevillano, habitual en otras finales de citas internacionales en la que, incluso, acabó en el podio. Sin embargo, su veteranía no le impulsó en esta ocasión más allá de la quinta plaza en una carrera muy dura y con exceso de dorsales, ya que la lucha por el oro contó con nada menos que 16 atletas. Un número quizá demasiado alto.

Un inicio explosivo

La carrera, muy rápida, abrió comandada por un corredor norteamericano fuera de concurso y el atleta del club toresano bien colocado y con buenas sensaciones.

Canto, muy atento a sus rivales, reaccionó bien al cambio de marcha en la última vuelta. El sevillano saltó tras él, aun sabiendo que era pronto, y se mantuvo cerca del favorito hasta que restaron 200 metros y los dos representantes italianos le alcanzaron.

Esfuerzo sin el premio merecido

El del Vino de Toro buscó seguirles, persiguiendo el podio para el que había hecho méritos suficientes, pero la irrupción en escena de un atleta polaco y la entereza transalpina dejaba al español en quinto lugar.