Un cerdo, una bandera y acusaciones de racismo: los motivos para la expulsión de un ciclista burgalés en una carrera profesional de China

Los apodos, motes y sobrenombres son una constante en el deporte profesional. Una forma de llamar a compañeros -a veces incluso a rivales- que en la mayoría de ocasiones no va más allá de los círculos cercanos y los grupos de redes sociales. Sin embargo, hay ocasiones que todo se puede ir de madre y provocar situaciones rocambolescas para unos y complicadas para otros debido a un malentendido. Así se podría resumir lo ocurrido durante los últimos días con Mario Aparicio, ciclista burgalés que ha sido expulsado de una prueba profesional en China acusado de racismo y faltas de respeto al país asiático.

Todo comienza cuando el ciclista, nacido en Aranda de Duero, publicó su actividad en Strava. Además de poner en su título el nombre de la carrera en cuestión, acompañó la publicación con un emoticono de un cerdo y una bandera de China. Sobre el papel, una combinación de acompañamientos para la titulación que no iba más allá de eso y que no parecía ser una ofensa al Tour of Mentougou. Sin embargo, la polémica no tardó en empañar la andadura de Burgos-BH por tierras asiáticas, en especial cuando el asunto trascendió por encima del mundillo del ciclismo al ser publicado por un medio local.

Después del revuelo, la organización de esta carrera del UCI Asia Tour decidió expulsar de manera fulminante al ciclista arandino, que había completado una buena etapa junto a sus compañeros. De hecho, el principal equipo ciclista de Castilla y León consiguió los tres primeros puestos de dicha jornada de la mano de Carlos García Pierna, Clement Alleno y Antonio Angulo. Con el paso de los días, se ha podido saber que el desencadenante de este embrollo desagradable para la estructura burgalesa. Al menos, así lo indican desde Burgos-BH, asegurando que el emoticono porcino que aparecía en la publicación era una referencia cariñosa al ganador de la etapa.

Buena cosecha deportiva

Después de la fantástica jornada inicial para Burgos-BH en el Tour of Mentougou, los dos días restantes de la carrera han servido para mostrar el buen nivel del equipo en estos parajes. Sin grandes resultados en el segundo día, que se decidió con victoria al sprint del italiano Samuel Quaranta, el fin de fiesta volvió a ser una exhibición de los burgaleses. En esta ocasión, el triunfo recayó en Clement Alleno, que se hizo de esta manera también con la general de la carrera. Pese a no estar acompañado en el podio parcial por ningún compañero, sí que lo estuvo en el global, al que subió escoltado por Carlos García Pierna y Antonio Angulo.