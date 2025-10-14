¿Quieres tomar parte de la Carrera "Mucho x Vivir 2025"? Todavía estas a tiempo: así puedes inscribirte

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, con la colaboración técnica de Smartchip, organiza este domingo día 19 la XVII Carrera "Mucho x Vivir Zamora 2025". Una prueba cuyo plazo de inscripción cuenta ya con pocos días por delante. Aun así todavía es posible incribirse.

Aquellos que deseen participar en este evento solidario, abierto a corredores, andarines, bicis y patines todavía pueden hacerlo. Para ello deberán atender a las cuotas de inscripción de las diferentes modalidades (10 € para andarines, bicis y patines, y 11 € para corredores), precio que incluye una camiseta conmemorativa de la presente edición hasta agotar existencias.

Para apuntarse, los interesados podrán cumplimentar su inscripción vía on-line a través de la web de Smartchip, o bien de forma presencial en sede de la Asociación Española Contra el Cáncer (Av. Portugal, 40-42), así como en la caseta municipal establecida en Santa Clara. Puntos indicados para tomar parte de esta carrera que arrancará el domingo a las 9.30 horas desde la Ciudad Deportiva.

Todos juntos por una buena causa

La Carrera "Mucho x Vivir Zamora 2025" es la décimo séptima edición de una prueba que, desde sus albores, pretende unir deporte y concienciación; actividad física y compromiso social. La lucha contra el cáncer es uno de los asuntos más importantes en la actualidad y requiere del apoyo de toda la sociedad para que culmine con éxito. Así lo entienden desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, entidad que, desde el principio, encontró en esta actividad una forma de dar visibilidad al problema y encontrar respaldo en la búsqueda por prevenir y erradicar la enfermedad. Un objetivo que requiere de los máximos apoyos posibles.

GALERÍA | Miles de zamoranos dan pasos contra el Cáncer en la Carrera "Mucho x Vivir" / Alba Prieto

Zamora siempre ha respondido a la llamada y, durante muchos años, esta ha sido la prueba deportiva con más participación en la provincia. Tanto por su valor social como por su facilidad para participar: todos son bienvenidos y tienen ocasión de formar parte de una jornada que trasciende cualquier tipo de clasificación final. La cita busca unir a todos por una buena causa por un vínculo común entre deporte y medicina: la salud.

Un día señalado

En esta ocasión, además la popular carrera se celebra el 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama. Situación que enlaza la cita deportiva con la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama que, en esta ocasión, cuenta con el lema "Nos lo tomamos a pecho" .

"Nos lo tomamos a pecho nosotros, como asociación, para aportar mejoras en los tratamientos, en la supervivencia de los pacientes y en mejorar su calidad de vida durante y después de este proceso, y difundimos que también debe ser un compromiso de todos, tanto de las instituciones como de las empresas, y en general, de toda la sociedad zamorana que debe tomarse a pecho el cáncer de mama" señalaron en la presentación de la prueba desde una Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora cuyo mensaje cuenta con el altavoz del deporte una vez más.

La verdadera meta de la carrera

Por supuesto, la Carrera "Mucho x vivir Zamora 2025" será para muchos una prueba con inicio y final en la Ciudad Deportiva. Pero, para la organización, la meta está en otro punto muy concreto.

La Asociación Española Contra el Cáncer se ha marcado en los próximos años superar el reto del 70% de supervivencia en cáncer gracias a la investigación, por eso ha creado una nueva convocatoria de ayudas a la investigación clínica, al talento, a la innovación y a los centros de investigación de excelencia. Un objetivo que pretende alcanzar impulsado por todo lo que pueda recaudar en la XVII Carrera Mucho por Vivir. Toda inscripción estará destinada a poder alcanzar ese 70%, esa es la verdadera meta de la carrera.