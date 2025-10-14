CAZA
El Campeonato Provincial de Caza regresa a Cuenca de Campos
Será el sábado 1 de noviembre y participarán 30 cazadore y 3 cazadoras buscando el billete para el Campeonato de Castilla y León
La Delegación Zamorana de Caza organizará el próximo sábado día 1 de noviembre el Campeonato Provincial de Caza Menor con Perro que regresará al coto de Cuenca de Campos, donde ya se disputó en la pasada edición. La participación será muy elevada, con treinta cazadores y tres cazadoras: Eva Rius,Dafne Calvo y Tamara Campo que lucharán por clasificarse para el Campeonato de Castilla y León.
El coto de Cuenca es el típico de Tierra de Campos, llano y con perdiz y conejo como especies predominantes. La concentración será a las 7.30 horas para tomar la salida a las 9.00.
Por otra parte, Leire Egaña (País Vasco) se proclamó campeona de España del XII Campeonato de España Femenino de Caza Menor con Perro, disputado en Argamasilla de Alba donde la zamorana Eva Rius fue la mejor en el equipo de Castilla y León ocupando el puesto décimo cuarto gracias a los tres conejos que cobró. La otra representante zamorana, Tamara Campo finalizó entre las 20 primeras con los 500 puntos que le aportaron los dos conejos que presentó. El subcampeonato fue para María Fernández (Extremadura), con los mismos 2.550 puntos (13:22 h) de la campeona, mientras que el bronce recayó en Anabel Romero (Andalucía), con 2050 puntos.
Por otra parte, el zamorano Luis Cabrera compite este fin de semana en el Nacional de Caza Adaptada que se disputa en Coruña. n
- Accidente mortal en Zamora: se salió de la carretera y el coche comenzó a arder
- Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
- DIRECTO | Zamora CF - Real Avilés: final en el Ruta de la Plata (2-3)
- Con dos pulmones y sin ambulancia: la última denuncia sanitaria tras un trasplante
- ¿Cuántos años puede le pueden caer al cazador acusado de matar a bocajarro a un mastín?
- La zamorana Marga Peralta, la primera farera de La Gomera
- Sanabria se protege frente a los incendios: Otro pueblo aprueba la ordenanza de limpieza de solares
- El Zamora CF deja escapar la victoria en el descuento