El Campeonato Provincial de Caza regresa a Cuenca de Campos

La Delegación Zamorana de Caza organizará el próximo sábado día 1 de noviembre el Campeonato Provincial de Caza Menor con Perro que regresará al coto de Cuenca de Campos, donde ya se disputó en la pasada edición. La participación será muy elevada, con treinta cazadores y tres cazadoras: Eva Rius,Dafne Calvo y Tamara Campo que lucharán por clasificarse para el Campeonato de Castilla y León.

El coto de Cuenca es el típico de Tierra de Campos, llano y con perdiz y conejo como especies predominantes. La concentración será a las 7.30 horas para tomar la salida a las 9.00.

Por otra parte, Leire Egaña (País Vasco) se proclamó campeona de España del XII Campeonato de España Femenino de Caza Menor con Perro, disputado en Argamasilla de Alba donde la zamorana Eva Rius fue la mejor en el equipo de Castilla y León ocupando el puesto décimo cuarto gracias a los tres conejos que cobró. La otra representante zamorana, Tamara Campo finalizó entre las 20 primeras con los 500 puntos que le aportaron los dos conejos que presentó. El subcampeonato fue para María Fernández (Extremadura), con los mismos 2.550 puntos (13:22 h) de la campeona, mientras que el bronce recayó en Anabel Romero (Andalucía), con 2050 puntos.

Por otra parte, el zamorano Luis Cabrera compite este fin de semana en el Nacional de Caza Adaptada que se disputa en Coruña. n