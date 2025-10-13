Baloncesto / Liga Challenge
El Recoletas Zamora, representado en el cinco ideal de la tercera jornada en la Liga Challenge gracias a una de sus jugadoras más experimentadas
Llompart, con cuatro puntos de valoración más, le quitó el MVP a la mejor jugadora del equipo naranja ante el Celta Femxa Zorka
El Recoletas Zamora cuajó un excelente partido el pasado fin de semana en casa del recién descendido Celta Femxa Zorka, cayendo por un único punto de diferencia (79-78) en un encuentro que deja muy buenas sensaciones en el bloque de Raúl Pérez. Una actuación que ha tenido como premio la inclusión de una jugadora naranja en el "cinco ideal" de la jornada.
La jugadora en cuestión resultó fundamental en pista viguesa, birllando con luz propia para firmar una tarjeta de valoración de 24 puntos que estuvo cerca de otorgarle el MVP de la semana. Un premio para el que hizo méritos suficientes, exhibiendo gran fortaleza bajo los aros y forzando al rival a cometer contínuas faltas sobre ella para intentar frenar su aportación en pista.
Bea Sánchez, pívot del Recoletas Zamora fue esa jugadora que sobresalió por encima de todas ante Celta Femxa Zorka, haciéndose así un hueco en el "cinco ideal" de la competición en su tercera entrega del curso.
Muy cerca del "doble-doble" en Vigo
Sánchez fue uno de los grandes baluartes del buen partido del primer equipo del CD Zamarat el pasado sábado, así como la autora de 16 puntos y 8 rebotes, rozando un "doble-doble" que le hubiera otorgado (casi con seguridad) el galardón de mejor jugadora de la semana en la segunda categoría nacional.
La jugadora del Recoletas Zamora acabó siendo la segunda jugadora más valorada del fin de semana en la Liga Challenge, solo por detrás de Marta Llompart (La Corda de Paterna), que con una tarjeta de 28 puntos se acerca a la pelea por el galardón individual de final de temporada; una pugna que sigue encabezando Bojana Stevanovic (Vega Lagunera).
Otra jugadora naranja en la guerra por el MVP
En esa guerra, y gracias a su valoración esta semana, Bea Sánchez aparece ya como candidata. Eso sí, todavía muy lejos de los primeros puestos entre los que sí figura otra compañera suya: Florencia Niski.
La exterior uruguaya del CD Zamarat, con las mejores valoraciones dentro del Recoletas Zamora tanto en la primera como en la segunda jornada, se encuentra en octava posición y podría consolidarse como una de las grandes sorpresas del campeonato si mantiene su nivel de juego durante las próximas semanas.
