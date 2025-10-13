BALONMANO / Primera Nacional
Pajares, del BM Zamora: "Cada día vamos afinando un poco más"
Félix Mojón, entrenador del BM Zamora Caja Rural: "Hemos intentado plasmar en la cancha lo que habíamos hablado"
El zamorano Pablo Pajares fue uno de los destacados en la clara victoria del BM Zamora Caja Rural ante el Ademar y destacó que "pasan los partidos y cada día vamos afinando un poco más. Hoy nos ha salido todo bien en ataque, en defensa, hemos ido todos a lo mismo y se ve en el resultado final (35-27)". El portero pistacho destacó la actuación de sus compañeros "Lucas en la portería ha estado muy bien, la defensa nos ha ayudado muchísimo y se nota. Cuando la defensa ayuda, a la portería se nos facilita mucho las cosas".
Pajares se muestra satisfecho por corresponder a la apuesta que Félix Mojón ha hecho por él: "Estoy encantado aportando al equipo todo lo que puedo, intentaré aprovechar todas las oportunidades que tenga y creo que tanto Lucas como yo, estamos preparados para jugar en cualquier partido".
El jugador zamorano destacó asimismo el acierto en el lanzamiento de sus compañeros: "Hemos hecho hincapié durante la semana en el lanzamiento y hoy se ha reflejado en que hemos estado muy acertados de cara a la portería".
Por su parte, Félix Mojón cambió de cara respecto a la semana pasada para alabar el juego de su equipo: "Ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Hemos hecho reflexión, hemos hablado mucho toda la semana, hemos intentado sumar entre todos, corregir para seguir creciendo y hemos intentado plasmar en la cancha lo que habíamos hablado. En esto no hay secretos: la semana fue buena de trabajo, de mucha concentración, y no hemos hecho más que soltarnos un poco. Esa ha sido la clave, hemos jugado con poca rigidez, con más soltura, con más confianza y hoy no ha sido su mejor hombre el portero contrario".
El técnico gallego pidió antes del partido a sus jugadores volver a correr y lo cumplieron porque "ellos tienen una plantilla más corta que la nuestra, nosotros tenemos mucho fondo de armario y mucha calidad, y teníamos que desgastarlos a ellos. Óscar Díaz, mediada la primera parte, estaba ya muy cansado y en la segunda parte ya no ha aguantado", explicó el técnico de Ribadavia. n
