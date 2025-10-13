Pajares, del BM Zamora: "Cada día vamos afinando un poco más"

El zamorano Pablo Pajares fue uno de los destacados en la clara victoria del BM Zamora Caja Rural ante el Ademar y destacó que "pasan los partidos y cada día vamos afinando un poco más. Hoy nos ha salido todo bien en ataque, en defensa, hemos ido todos a lo mismo y se ve en el resultado final (35-27)". El portero pistacho destacó la actuación de sus compañeros "Lucas en la portería ha estado muy bien, la defensa nos ha ayudado muchísimo y se nota. Cuando la defensa ayuda, a la portería se nos facilita mucho las cosas".

Pajares se muestra satisfecho por corresponder a la apuesta que Félix Mojón ha hecho por él: "Estoy encantado aportando al equipo todo lo que puedo, intentaré aprovechar todas las oportunidades que tenga y creo que tanto Lucas como yo, estamos preparados para jugar en cualquier partido".

El jugador zamorano destacó asimismo el acierto en el lanzamiento de sus compañeros: "Hemos hecho hincapié durante la semana en el lanzamiento y hoy se ha reflejado en que hemos estado muy acertados de cara a la portería".

Por su parte, Félix Mojón cambió de cara respecto a la semana pasada para alabar el juego de su equipo: "Ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Hemos hecho reflexión, hemos hablado mucho toda la semana, hemos intentado sumar entre todos, corregir para seguir creciendo y hemos intentado plasmar en la cancha lo que habíamos hablado. En esto no hay secretos: la semana fue buena de trabajo, de mucha concentración, y no hemos hecho más que soltarnos un poco. Esa ha sido la clave, hemos jugado con poca rigidez, con más soltura, con más confianza y hoy no ha sido su mejor hombre el portero contrario".

El técnico gallego pidió antes del partido a sus jugadores volver a correr y lo cumplieron porque "ellos tienen una plantilla más corta que la nuestra, nosotros tenemos mucho fondo de armario y mucha calidad, y teníamos que desgastarlos a ellos. Óscar Díaz, mediada la primera parte, estaba ya muy cansado y en la segunda parte ya no ha aguantado", explicó el técnico de Ribadavia. n