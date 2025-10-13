Oji, entrenador del CD Villaralbo tras perder ante el Santa Marta: "Contra el Bembibre es una final"

No podía estar contento el entrenador del CD Villaralbo tras la derrota de los suyos ante Santa Marta (3-0) y así lo admitía el responsable de banquillo. “Fue un partido que nos costó al inicio, sobre todo en la primera parte”, recordaba Oji, quien sí habló de una mejoría tras el descanso. “En la segunda parte hemos ajustado y salimos muy bien pero el segundo gol, cuando mejor estábamos, fue un mazazo. Salimos con la derrota más abultada y con muchas cosas por corregir”, insistió el técnico quien confía en una victoria ante Bembibre que les permita digerir mejor este mal trago.

En su intervención habló de factores externos que pudieron afectar como la hierba artificial y comentó que “aunque no entrenar en artificial es un hándicap, no lo podemos poner como excusa”, pero sí ensalzó la calidad y cualidades de un Santa Marta que, a su juicio, va a jugar play-off.

Por último, sí dejó claro que van a preparar muy bien su cita con el Bembibre porque “es un partido muy importante para nosotros. Creo que es una final porque necesitamos salir de los puestos de abajo. Vamos a plantear el partido para sumar los 3 puntos y trataremos de ganar a Bembibre porque es muy importante para nosotros y para la afición”, concluyó.

Hugo Casado

También ofreció una valoración de lo sucedido Hugo Casado quien comentó que “sabíamos que era un rival complicado”. “Hemos salido a ganar, como siempre, pero no hemos estado acertados en aspectos ofensivos y defensivos, y en el ritmo hemos estado lejos de lo que queremos ser. Teneos que trabajar más aún si cabe”.

Con todo tiene claro que deben ponerse a trabajar y “no pensamos en otra cosa que no sea los tres puntos”.