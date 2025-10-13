Moraleja logra una importante victoria por la mínima ante el Victoria

El Moraleja del Vino consiguió este domingo una importante victoria que le permite sumarse al grupo de siete equipo que tienen un triunfo en su casillero y al tiempo, distanciarse de la cola de la clasificación.

Un gol de penalti de Ibai en el minuto 78 sentenció un partido que estuvo condicionado además por las expulsiones del portero zamorano Jesús Moralejo en el minuto 81 y antes, en el 73, del visitante Pablo Sánchez.

El equipo zamorano que cumple una nueva temporada en Regional de Aficionados afrontará así el difícil compromiso que tendrá en la próxima jornada en la que le espera el derbi zamorano ante un Benavente que intentará volver a la senda de la victoria tras perder el sábado en su visita al Cubillos. n