AFICIONADOS
Moraleja logra una importante victoria por la mínima ante el Victoria
MLS
Zamora
El Moraleja del Vino consiguió este domingo una importante victoria que le permite sumarse al grupo de siete equipo que tienen un triunfo en su casillero y al tiempo, distanciarse de la cola de la clasificación.
Un gol de penalti de Ibai en el minuto 78 sentenció un partido que estuvo condicionado además por las expulsiones del portero zamorano Jesús Moralejo en el minuto 81 y antes, en el 73, del visitante Pablo Sánchez.
El equipo zamorano que cumple una nueva temporada en Regional de Aficionados afrontará así el difícil compromiso que tendrá en la próxima jornada en la que le espera el derbi zamorano ante un Benavente que intentará volver a la senda de la victoria tras perder el sábado en su visita al Cubillos. n
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere una persona que conducía un coche entre Zamora y Fermoselle: el vehículo comenzó a arder
- Las cámaras descartan la actitud violenta de dos jóvenes contra policías: contradicciones de los funcionarios en el juicio
- DIRECTO | Zamora CF - Real Avilés: sigue el encuentro con nosotros
- ¿Qué pena le puede caer al conductor que atropelló y mató al diputado Jokin Perona en Peleas de Abajo?
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- Toro viaja al pasado con el mercado medieval de la Fiesta de la Vendimia
- La zamorana Marga Peralta, la primera farera de La Gomera
- Arranca la campaña micológica en el noroeste de Zamora con la concesión de permisos en 66 pueblos