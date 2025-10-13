El Judo Club Morales pisa podio en el primer Campeonato Internacional Vicente Zarza para cerrar un intenso fin de semana

El Judo Club Morales arranca la semana aprovechando al Día de la Hispanidad para recobrar fuerzas tras un intenso par de días cargados de actividades y competición. Un fin de semana en el que sus deportistas fueron de un punto a otro de la región con diferentes objetivos.

Dos bronces y una plata en Villares de la Reina por el primer Campeonato Internacional Vicente Zarza

A nivel competitivo, la gran cita tuvo lugar en Villares de la Reina con motivo del primer Campeonato Internacional Vicente Zarza, que recibe el nombre del presidente de la Federación de Castilla y León de Judo y que contó con un destacado papel por parte de la entidad de Morales del Vino.

Los judokas del Judo CLub Morales posan para las cámaras. / Cedida

Seis zamoranos entrenaron en liza en este torneo: Rodrigo Gil y Elena Castrillo no pudieron pasar de primera ronda, mientras que Dimas Bragado cayó en la segunda eliminatoria y, pese a entrar en repesca, no tuvo opción de pelear por las medallas. Sofía Domínguez, sin embargo, expuso un gran judo que le llevó a la medalla de bronce; mismo metal que logró Juan Meana, al que un único fallo le privó de estar en una final que hubiera podido ganar dado el nivel que mostró. Además, Andrés Rodríguez ganó todos sus combates de manera solvente para alcanzar una final en la que rozó el oro, pero acabó subiendo al segundo peldaño del podio.

En busca del cinturón negro

El joven equipo zamorano culminó en tierras charras el fin de semana, pero la actividad del club arrancó mucho antes. El viernes, Diana Monje, Elena Bahamonde, Isabel Fernández y Juan Meana acudieron a la primera jornada de preparación para obtener el primer Dan. Un entrenamiento necesario de cara a lograr ese cinturón negro que tan preciado es en el mundo del judo.

Entrenamiento federativo en Valladolid

Estos cuatro judocas, así como Rodrigo Gil, Dimas Bragado, Sofía Domínguez, Celia Hernández, Lidia Coco y Gonzalo Bragado se desplazaron también juntos al Centro de Tecnificación para Deportistas de Alto Rendimiento "Río Esgueva" de Valladolid para asistir a un entrenamiento federativo que reunió a los mejores judocas de Castilla y León. Una cita en la que todos ellos practicaron de cara a las próximas importantes citas competitivas.

Miriam Silvares ya es árbitro regional

Por último, el intenso fin de semana de Judo Club Morales terminó con Miriam Silvares dando un paso más dentro del mundo del judo al lograr el título de árbitro regional, logro que obtuvo tomando muy buenas decisiones en su evaluación y siendo una de las más destacadas de las aspirantes a colegiarse.