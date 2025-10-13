Ferran es desconvocado y regresa a casa con una sobrecarga

Ferran Torres también vuelve a casa antes de tiempo. El delantero del Fútbol Club Barcelona ha sido desconvocado por la selección y repite el mismo camino que Dani Olmo, regresando a Barcelona tras sufrir unas molestias después del partido que jugó en Elche ante Georgia el pasado sábado. La diferencia, al menos así lo afirma el comunicado de la Real Federación Española de Fútbol, es que el azulgrana no vuelve con ninguna lesión.

Según el informe de los servicios médicos de la RFEF: "tras completar el partido contra Georgia en Elche, refirió molestias musculares que fueron evaluadas por los servicios médicos de la RFEF incluyendo la realización de pruebas complementarias, diagnosticando una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada. Ante la proximidad del partido contra Bulgaria, manteniendo la política de no correr riesgos y priorizar la salud del jugador se procede a su desconvocatoria. Los servicios médicos del FC Barcelona están informados de todos los detalles".

Segundo caso en el Barça

Torres es el segundo caso de jugadores del Barça que se vuelve a casa tocado, después de que Dani Olmo haya vuelto a la ciudad condal con una rotura del sóleo de la pierna izquierda que arrastra un pronóstico de tres a cuatro semanas de baja. De confirmarse el alcance de la lesión, Olmo estaría descartado para el Clásico del 26 de octubre, perdiéndose un mínimo de cinco partidos: Girona, Olympiacos, Real Madrid, Elche y Brujas. En el club azulgrana su entrenador Hansi Flick ya había mostrado su enfado por cómo se había gestionado el asunto de Lamine Yamal, que regresó lesionado de la selección y es ha perdido partidos con su club.

El defensa madridista Dean Huijsen, también abandonó la concentración de la semana sin jugar ante Georgia debido a una fatiga muscular que invitó a los servicios médicos a enviarle a casa siendo sustituido por Aymeric Laporte. Parece que la densidad del calendario está haciendo mella en esta ventana de selecciones, especialmente con los jugadores del Barcelona. No está previsto que Luis de la Fuente llame a ningún futbolista para suplir la baja de Ferran ante Bulgaria en el partido de este martes en Valladolid.