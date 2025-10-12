Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora tras perder ante Ourense: "No quiero que seamos un equipo de chispazos"

Lo primero que quiso hacer Saulo Hernández tras la derrota de este sábado (84-94) de los suyos fue felicitar al Club Ourense Baloncesto por la victoria y a su staff, encabezado por Moncho López. "Personalmente creo que, si no es el mejor de la liga, está muy cerca. Me encanta cómo tiene a los equipos trabajados, cómo consigue que haya un criterio delante y detrás. Y han sido más que dignos merecedores de la victoria". Así de sincero fue el entrenador del CB Zamora quien afirmó tener claro lo sucedido en la pista del pabellón capitalino. "Las dos victorias en los dos primeros partidos, por más que yo agradezca el entusiasmo que generan, dentro y fuera de la plantilla, nos pueden hacer olvidar la realidad. La realidad es que estamos jugando una de las mejores ligas de baloncesto de Europa y, me atrevo a decir, del mundo", indicó el zamorano quien recordó el ADN de su equipo, un plantel "humilde" y diseñado para "defender y correr". En este sentido puso sobre la mesa la idea clave y es que "nosotros tenemos que ser capaces de que el equipo rival tenga la sensación de que meternos canasta es difícil".

En su intervención ante los medios de comunicación recordó que contra Tizona, aunque lo agradeció y celebró, no merecieron ganar y tiene claro que "no estoy dispuesto a que seamos un equipo de chispazos. De que llevados por el público seamos capaces de parecer que va a volver la magia". Eso, añadió en su alocución "está genial y agradezco un montón el entusiasmo y la ilusión de los jugadores, el empuje tremendo de la afición, pero nosotros tenemos que ser un equipo serio, y Orense nos ha dado una lección de lo que es jugar a baloncesto de manera seria".

En el otro lado de la moneda, sí se felicitó por el hecho de que su equipo tiene una identidad y quiso hacer un símil, salvando las distancias. "Igual que se dice que un partido en el Bernabéu se hace largo, he tenido la sensación de que se empieza a hacer un partido en Ángel Nieto largo para los rivales, y eso es fantástico y mérito de jugadores y afición".

Con todo, Saulo sí dejó claro que para ganar partidos en esta Primera FEB tan exigente es necesario jugar bien a baloncesto y defender bien, y "ni el otro día contra Tizona, ni hoy (por este sábado) lo hemos hecho. Contra Cantabria lo hicimos, y por eso mi discurso al acabar contra Cantabria era completamente diferente del de estos dos partidos", concluyó el responsable de banquillo, consciente de que toca pensar en el próximo rival.