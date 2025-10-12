Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala / Segunda División Femenina

El River Zamora cae en casa y sigue sin arrancar

perdió 1-3 con el Gran Canaria

Montalvo, autora del gol, conduce el balón.

A. O.

Zamora

Una semana más sin puntuar. El River Zamora Caja Rural sigue sin estrenar su casillero de puntos al caer este domingo en su compromiso ante Gran Canaria. Las zamoranas iniciaron el partido bien y conscientes de sus necesidades en la clasificación, pero «cuatro minutos malditos» dieron al traste con todo el trabajo realizado hasta ese momento.

En los minutos 11, 12 y 14 las canarias encontraron petróleo en sus acciones de ataque y se pusieron con un complicado 0-3 con el que se llegó al descanso.

A pesar de esa mala situación, las del Caja Rural intentaron reaccionar y mediada la segunda mitad Montalvo acortaba distancias. Sin embargo, fue imposible dar la sorpresa y las locales se quedaron sin puntos.

El River es tercero por la cola, y tampoco se han estrenado San José y Orense.

