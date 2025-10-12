Fútbol Sala / Segunda División Femenina
El River Zamora cae en casa y sigue sin arrancar
perdió 1-3 con el Gran Canaria
A. O.
Una semana más sin puntuar. El River Zamora Caja Rural sigue sin estrenar su casillero de puntos al caer este domingo en su compromiso ante Gran Canaria. Las zamoranas iniciaron el partido bien y conscientes de sus necesidades en la clasificación, pero «cuatro minutos malditos» dieron al traste con todo el trabajo realizado hasta ese momento.
En los minutos 11, 12 y 14 las canarias encontraron petróleo en sus acciones de ataque y se pusieron con un complicado 0-3 con el que se llegó al descanso.
A pesar de esa mala situación, las del Caja Rural intentaron reaccionar y mediada la segunda mitad Montalvo acortaba distancias. Sin embargo, fue imposible dar la sorpresa y las locales se quedaron sin puntos.
El River es tercero por la cola, y tampoco se han estrenado San José y Orense.
