De primer plato, fútbol en el Ruta de la Plata entre Zamora CF y Real Avilés

En un horario poco habitual como son las 14.15 horas, que no suma aficionados en los estadios (y menos un 12 de octubre, Festividad de la Virgen del Pilar), y poco propicio para la práctica del fútbol, el Zamora CF buscará un nuevo triunfo en casa para no perder comba con los puestos de play-off. El rival que tendrán en frente los de Juan Sabas será un Real Avilés, recién ascendido y que ha tenido un buen arranque de Liga como demuestra el hecho de que también está coqueteando con las plazas de privilegio y tampoco quiere ceder.

El reto de los rojiblancos está claro y todo pasa por hacerse fuertes en casa y seguir con la línea ascendente en la que el entrenador asegura que están, aunque lo importante será demostrarlo sobre el verde. "Vamos a reforzar todo lo que sea positivo", insistió el técnico quien cree que una de las claves ante los avilesinos será mantener la fortaleza a nivel defensivo ya que ellos son "un equipo que ataca muy bien" pero también intentar ser "eficientes en área contraria" y es que el Avilés lleva once goles a favor y otros once en contra. "Es un buen equipo, con gente arriba rápida y versátil. Tenemos que estar atentos y trabajar el partido con mucha intensidad", insistió el responsable de banquillo zamorano quien también cree que deben quedarse con las buenas sensaciones y el magnífico papel demostrado en el Heliodoro Rodríguez, más allá del resultado (3-1).

Respecto al equipo que pondrá en juego el madrileño, sigue habiendo varias posibilidades, aunque no se podrá contar con Athuman, sancionado tras ver la roja en Tenerife, ni Miki Codina, lesionado, lo que conllevará novedades en la primera línea defensiva, mientras que sí recupera a Pablo Clavería. Con todo, los cambios están asegurados, pero no son previsibles las revoluciones en un equipo en el que sigue habiendo mucha competitividad para entrar en el once, algo que obliga al míster a comerse la cabeza cada semana y a los futbolistas a esforzarse al máximo.

POSIBLE ONCE INICIAL DEL zAMORA CF / LOZ

Sobre este guion, se aguarda una jornada dominical diferente y es una incógnita cómo responderán los aficionados al horario establecido por la Federación que, además, ha decidido que el Pontevedra-Zamora del sábado 1 de noviembre sea a las 14.00 horas en Pasarón. Por el momento, habrá que esperar para ver cómo sienta esta nueva hora, tanto en el terreno de juego como en las gradas donde el primer plato de hoy domingo será el fútbol.