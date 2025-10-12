Trail
Óscar Gil y Ana Temprano fueron los grandes vencedores del II Trail El Rincón de Aliste celebrado en Viñas
La prueba fue un éxito de participación con 250 inscritos en distintas modalidades
P. F.
Óscar Gil y Ana Temprano fueron los grandes vencedores del II Trail El Rincón de Aliste celebrado este fin de semana con un éxito total de participación y organización, consolidándose como una de las citas deportivas más destacadas del calendario alistano. Con un ambiente inmejorable, corredores y senderistas disfrutaron de una jornada marcada por el compañerismo, el deporte y la belleza natural de la comarca de Aliste.
Fueron más de 250 deportistas los que se dieron cita en Viñas para participar en las diferentes modalidades: Trail Largo (19,7 km), Trail Corto (9,7 km), Senderistas Largo (9,7 km) y Senderistas Corto (5,27 km).
Las salidas se realizaron de manera escalonada desde las 16:15 horas, con un público entregado que animó a los participantes a lo largo de todo el recorrido.
El primero en llegar a meta en distancia larga fue Óscar Gil, seguido de Jesús Martín e Ilidio Moreiras, mientras que en féminas acompañaron a la campeona Ana Temprano las lusas Anabela Cameirao y Odete Fernandes.
En la ruta corta los ganadores en categoría masculina fueron Nuno Quiteiro, Mario Torrado y Joao Alves, y en féminas vencieron Tania Sánchez (décimo primera de la general), Susana Mezquita y Vicky Pérez.
Solidaridad
La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Viñas con el apoyo de la Diputación de Zamora, Efidueo Energy y la Fundación Caja Rural, transcurrió sin incidentes gracias al esfuerzo de voluntarios, Protección Civil y personal de apoyo.
Además, la organización destinó un euro por participante a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, aportando así un componente solidario que fue muy bien recibido por todos los asistentes.
La jornada concluyó con la entrega de premios y una cena popular a cargo del Restaurante Los Castaños (Trabazos), donde corredores, acompañantes y vecinos disfrutaron de un ambiente festivo amenizado con música.
Los premios fueron entregados por Javier Faundez, presidente de la Diputación; el diputado Óscar Ramajo; el alcalde de Viñas, Bernardo Casado, y Daniel Martín concejal del municipio.
- Las cámaras descartan la actitud violenta de dos jóvenes contra policías: contradicciones de los funcionarios en el juicio
- ¿Qué pena le puede caer al conductor que atropelló y mató al diputado Jokin Perona en Peleas de Abajo?
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- Toro viaja al pasado con el mercado medieval de la Fiesta de la Vendimia
- Muere una persona que conducía un coche entre Zamora y Fermoselle: el vehículo comenzó a arder
- Arranca la campaña micológica en el noroeste de Zamora con la concesión de permisos en 66 pueblos
- Se vende este precioso piso reformado: amplio, luminoso y céntrico
- Barreras arquitectónicas y discapacidad: Adaptarse para vivir