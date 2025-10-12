Óscar Gil y Ana Temprano fueron los grandes vencedores del II Trail El Rincón de Aliste celebrado en Viñas

Óscar Gil y Ana Temprano fueron los grandes vencedores del II Trail El Rincón de Aliste celebrado este fin de semana con un éxito total de participación y organización, consolidándose como una de las citas deportivas más destacadas del calendario alistano. Con un ambiente inmejorable, corredores y senderistas disfrutaron de una jornada marcada por el compañerismo, el deporte y la belleza natural de la comarca de Aliste.

Fueron más de 250 deportistas los que se dieron cita en Viñas para participar en las diferentes modalidades: Trail Largo (19,7 km), Trail Corto (9,7 km), Senderistas Largo (9,7 km) y Senderistas Corto (5,27 km).

Las salidas se realizaron de manera escalonada desde las 16:15 horas, con un público entregado que animó a los participantes a lo largo de todo el recorrido.

El primero en llegar a meta en distancia larga fue Óscar Gil, seguido de Jesús Martín e Ilidio Moreiras, mientras que en féminas acompañaron a la campeona Ana Temprano las lusas Anabela Cameirao y Odete Fernandes.

En la ruta corta los ganadores en categoría masculina fueron Nuno Quiteiro, Mario Torrado y Joao Alves, y en féminas vencieron Tania Sánchez (décimo primera de la general), Susana Mezquita y Vicky Pérez.

Uno de los podios / Cedida

Solidaridad

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Viñas con el apoyo de la Diputación de Zamora, Efidueo Energy y la Fundación Caja Rural, transcurrió sin incidentes gracias al esfuerzo de voluntarios, Protección Civil y personal de apoyo.

Además, la organización destinó un euro por participante a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, aportando así un componente solidario que fue muy bien recibido por todos los asistentes.

La jornada concluyó con la entrega de premios y una cena popular a cargo del Restaurante Los Castaños (Trabazos), donde corredores, acompañantes y vecinos disfrutaron de un ambiente festivo amenizado con música.

Los premios fueron entregados por Javier Faundez, presidente de la Diputación; el diputado Óscar Ramajo; el alcalde de Viñas, Bernardo Casado, y Daniel Martín concejal del municipio.