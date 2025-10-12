'El Langui' se cuelga la medalla de bronce en su primera participación en competiciones internacionales de boccia

Gracias a su participación en algunas películas taquilleras del panorama español (como Torrente) y a sus dotes como cantante, 'El Langui' se ha erigido en los últimos años como una de las figuras más conocidas del mundo artístico del país. Dejando de lado su discapacidad, este madrileño de 45 años se ha convertido en un ejemplo para aquellos que viven en situaciones similares a la suya, demostrando que es posible entrar en sectores tan complicados como la música o el cine pese a las adversidades. Una demostración de valía que ahora también amplía al deporte paralímpico, con grandes resultados a nivel internacional.

Por primera vez desde que se inició en la boccia, 'El Langui' ha formado parte esta semana de la selección española, que ha viajado hasta la localidad italiana de Olbia para disputar el 'World Boccia Challenger'. El madrileño, que ya reconoció en una de sus visitas a 'La Revuelta' que practicaba este deporte paralímpico y que había conseguido el título regional andaluz, ha dado muestra de sus grandes habilidades para colgarse la medalla de bronce en la categoría BC1. En este nivel participan aquellos deportistas con un mayor grado de parálisis cerebral, que juegan con la mano o con el pie y pueden incluso recibir asistencia directa de sus ayudantes.

La participación de 'El Langui', conocido por su nombre de pila Juan Manuel Montilla, se inició con un pleno de triunfos en la fase de grupos, lo que le permitió acceder a las eliminatorias con un buen bagaje previo. Así las cosas, superó al local Riccardo Zanella en los cuartos de final (4-1), pero fue superado por el israelí Sergiy Babayan en la siguiente ronda (3-4). Apeado de la lucha por el oro, se tuvo que conformar con vencer en la final de consolación a Jean Christophe Tabary (4-3) para subir al último escalón del podio. Además, la presea del madrileño no fue la única para España, pues también consiguieron medalla Ainhoa Meñaka (plata en BC2 femenino) y Desirée Segarra (bronce en BC1 femenino).

Boccia

La boccia, también conocido en España como bochas, es un deporte de origen italiano que guarda ciertas similitudes y ancestros comunes con la petanca, que se remontan a la época del Imperio Romano. Aunque en España no sea un deporte ampliamente conocido, su versión adaptada sí que tiene un mayor tirón en el país, como demuestra el buen nivel en competiciones internacionales. En el caso del 'World Boccia Challenger' de Olbia, el combinado nacional aún tiene la oportunidad de lograr más medallas en las pruebas por equipos, donde hay participación tanto en la categoría BC3 como BC1/2.