Juan Sabas, entrenador del Zamora CF tras perder ante el Real Avilés en el Ruta de la Plata: "Hay que analizar y mejorar muchas cosas a nivel defensivo"

Como era de esperar, Juan Sabas no estaba nada contento tras la derrota de los suyos ante el Real Avilés (2-3) en un encuentro en el que se adelantaron por dos veces pero que no fueron capaces de cerrar y eso lo pagaron caro. Así, en su intervención después de partido admitió que "las sensaciones que a mí se me quedan no son buenas, tenemos que mejorar muchos aspectos a nivel defensivo, no hemos estado bien". En este sentido y, aunque recordó que "con el 2-1 tenemos una jugada clarísima que si la marcas te vas a 3-1 y se acaba el partido", insistió en que "no hemos sabido cerrar el partido, no hemos tenido tranquilidad y el Avilés, que es un equipo que mete muchos goles y que juega muy ofensivo, nos ha hecho tener muchísimos problemas".

En la rueda de prensa, además, el entrenador del Zamora CF quiso recordar que sus pupilos marcaron dos goles lo que es "un buen bagaje", pero "el problema es que te han metido tres. Nosotros hasta ahora hemos sido un equipo muy fuerte a nivel defensivo y en estos dos partidos que hemos salido derrotados no hemos estado bien. En Tenerife, con uno menos es más complicado, pero aquí hay que analizar y mejorar muchas cosas a nivel defensivo".

Con todo, el madrileño, y todavía en caliente, sí apuntó que "podríamos haber ajustado con los cambios, pero nos han condicionado las molestias. También podríamos haber hecho cambios más defensivos pero el meter gente atrás y más defensas no te asegura el defender bien. Hemos intentado tener un control más del partido porque les dijimos que como el partido se convirtiera en una ida y vuelta ellos son buenos, tienen gente rápida, gente que quiere correr y ahí nos han complicado". "A partir de la media hora no sé qué ha pasado pero el equipo no iba, en el descanso hemos intentado ajustar y con los cambios hemos intentado refrescar el equipo a nivel físico y que la gente que ha entrado aportara. La verdad es que ellos (Real Avilés) han estado muy bien, han sabido jugar, sufrir y han sabido reponerse a los dos goles. Lo único que podemos hacer es darle la enhorabuena y nosotros a seguir trabajando, a seguir mejorando y a intentar que estas cosas no vuelvan a suceder". Aun así, quiso sacar la única parte positiva ye s que el equipo está a dos puntos del play-off, sabedores todos de que hay que "trabajar mucho más para ser un equipo más fiable a nivel defensivo y a partir de seremos un equipo más fuerte".