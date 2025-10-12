La España de De la Fuente, el equipo que no sabe perder

La España de Luis de la Fuente está a un paso de igualar la mejor racha de imbatibilidad de la historia. La selección ha encadenado 28 partidos de competición oficial sin perder (23 victorias y 5 empates) después de la derrota que sufrió en Escocia (2-0 en marzo de 2023). Fue en el segundo partido de De la Fuente como seleccionador, momento en el que se llegó a cuestionar incluso su continuidad como seleccionador. Pero el de Haro consiguió revertir la situación y enlazó una racha que por el camino le ha permitido proclamarse campeón de la Nations League en 2023 en Países Bajos, campeón de la Eurocopa en 2024 en Alemania y subcampeón de la Nations League en 2025 en el país teutón, de nuevo.

De Del Bosque a De la Fuente

Hasta ahora la mejor racha de imbatibilidad de España en partidos de competición databa del periodo que lideraba desde el banquillo Vicente del Bosque, entre 2010 y 2013. 29 partidos entre los que se conquistó el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa de 2012 que se jugó en Polonia y Ucrania. La racha alcanzó los 29 partidos, de ahí que el encuentro que se jugará el próximo martes en Valladolid permita a los de De la Fuente igualar el registro de la selección del 'tiqui-taca'. Después del encuentro de Valladolid quedarán dos partidos más de la clasificación del Mundial en noviembre, en Georgia y ante Turquía en suelo español, y lo siguiente ya será la disputa el próximo verano del Mundial. Aún está pendiente de saberse si se jugará la 'Finalíssima', el torneo entre el campeón de la Copa América, la Argentina de Messi, y el de la Eurocopa, la España de Lamine y Nico.

Además, España mantiene un registro del que no puede presumir ninguna otra selección del planeta, ya que se mantiene como la única selección que jamás ha perdido un partido de clasificación para la Copa del Mundo en casa. Son 62 partidos jugados en casa como parte de la fase de clasificación para los Mundiales, en los que ha ganado 53 y empatado los otros nueve. Hasta el momento ninguna selección ha sido capaz de doblegarla como local hasta ahora desde 1932, por lo que está cerca de encadenar un siglo sin hincar la rodilla en casa.

Luis de la Fuente, seleccionador español, en el partido ante Georgia en Elche / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En esta fase de clasificación los de Luis de la Fuente presentan un expediente perfecto. 9 puntos de 9 posible, 11 goles a favor y ninguno en contra. Giorgi Mamardashvili, el portero georgiano, que evitó una derrota más holgada con sus paradas, incluido un penalti parado a Ferran Torres, fue categórico en la zona mixta tras el partido de este sábado en Elche. "España es un equipazo. No podía hacer nada, ellos han tenido muchísimas ocasiones. Cuando tienen el balón, es imposible quitárselo y hacer una ocasión. Y Pedri es un maestro".

El pleno de puntos y victorias se hace extensible a un estadio talismán como es el Martínez Valero de Elche, donde España mantiene su pleno de victorias, siete de siete, y sigue ampliando su récord en coliseo ilicitano: 7 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 19 goles a favor y 1 gol en contra. Además, España ha elegido otro estadio donde solo conoce la victoria para el partido de este martes ante Bulgaria. Porque si en Elche todo son triunfos, en el estadio Zorrilla de Valladolid ha ganado los cuatro partidos oficiales que ha disputado en su historia. El segundo campo más fructífero para la selección junto al del Badajoz, donde también acumula cuatro triunfos en los mismos partidos.

Oyarzabal, el 'pichichi' de España

La victoria ante Georgia sirvió también para poner en valor a un jugador que es, de largo, el futbolista con mayor pegada en la era De la Fuente. El hombre que le dio a España la Eurocopa con su gol a Inglaterra: Mikel Oyarzabal. El capitán de la Real Sociedad es el jugador que más goles acumula con la selección a las órdenes del técnico de Haro. Mikel suma 12 goles, seguido de otro 'Soldado' de De la Fuente, Mikel Merino, con 8, mientras por detrás aparecen con siete Morata y Ferran Torres. Seis han marcado Dani Olmo, Joselu y Lamine Yamal, y hasta cinco han llegado Pedri, Fabián y Nico Williams.

El partido de este sábado también registró una efeméride destacada para el Atlético, ya que coincidieron en el campo a la vez cuatro jugadores rojiblancos (Le Normand, Baena, Llorente y Barrios), algo que no ocurría en un partido oficial de la selección desde octubre de 1992 cuando coincidieron López, Solozábal, Toni y Manolo contra Irlanda del Norte en un partido de clasificación para el Mundial de Estados Unidos de 1994. Precisamente Le Normand dio su primera asistencia con la selección española. Un defensa del Atlético no asistía con España desde que lo hiciera en 2014 Juanfran.

Y Yeremi Pino se estrenó como goleador en la selección como jugador del Crystal Palace, club que nunca había tenido un internacional con España. Era su cuarto gol en 16 partidos, los tres anteriores los marcó siendo jugador del Villarreal. Yeremi era uno de los cinco jugadores de la Premier que fue titular en el once español: Porro (Tottenham), Cucurella (Chelsea), Zubimendi (Arsenal), Merino (Arsenal) y Yeremi Pino (Crystal Palcace). Lo que confirma la fuerza de la liga inglesa, que se está llevando a los mejores jugadores del fútbol español.

Con la aparición de Pino ya son 17 los equipos ingleses que han aportado jugadores a la selección: Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Leeds, Newcastle, Tottenham, Swansea, Manchester United, Everton, Wolverhampton, Brighton, West Ham, Brentford, Aston Villa, Bournemouth y Crystal Palace. Hasta ahora son 102 los equipos que han aportado jugadores a la selección española en su historia, de ellos 56 son españoles y 46 extranjeros (17 ingleses).