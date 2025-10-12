El culturista zamorano Freddy Lorenzo, triple campeón mundial

El culturista zamorano Freddy Lorenzo, del club Energym, escribió su nombre con letras de oro en el Campeonato del Mundo de la IBFA, celebrado en la localidad italiana de Pomezia, al proclamarse vencedor en tres categorías diferentes durante el mismo fin de semana, una gesta que consolida su regreso triunfal a las tarimas.

La victoria comenzó a materializarse el sábado, cuando Lorenzo revalidó con autoridad el título que ya obtuvo en 2019, alzándose con el primer puesto en la categoría Senior Talla-Peso. Sin embargo, lo mejor estaba por llegar. El domingo, el atleta completó una actuación memorable al conquistar otras dos prestigiosas categorías: Culturismo Máster +40 años y Senior Talla Baja. Con estos tres nuevos entorchados, Freddy Lorenzo eleva su palmarés personal a un total de cinco campeonatos del mundo en diferentes modalidades a lo largo de su trayectoria.

Este triplete mundial corona una temporada brillante para el atleta, con triunfos tanto a nivel nacional como internacional.