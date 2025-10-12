La CD Bovedana no pudo sumar ante las líderes

Dura derrota de la Bovedana ante el Villa de Simancas por 4-1 en un partido que comenzaba con las zamoranas muy bien organizadas en defensa, aunque las locales eran dueñas del balón. Pese al control del balón local, sería la Bovedana quien se adelantaría en el marcador. En el minuto 20 de encuentro, un despiste de la defensa fue aprovechado por Victoria que logró superar a Ainara para hacer el 0 a 1.

Por detrás en el marcador, las locales continuaron con la misma dinámica, un dominio sobre el balón para evitar que su rival le hiciese daño. Pese a la buena organización defensiva, en el minuto 32 llegaría el tanto del empate tras un disparo desde la banda derecha de Laura, que comenzó a envenenarse y, finalmente, acabaría entrando por la escuadra. La segunda parte comenzaba y las malas noticias llegarían al bando visitante. En el minuto 57, otra vez Laura, recogería un balón en la frontal, y con un gran disparo, mandaría la pelota a la escuadra para hacer el 2 a 1.

Las de la Bovedana seguían haciendo un buen papel pese a ir perdiendo, pero todo se vendría abajo en el 67 tras un centro desde la banda derecha que Ali C. remató de cabeza y coloca el 3 a 1 en el marcador que dejó a la Bovedana muy tocada. Los minutos seguían pasando sin reacción visitante que veía como el partido se le escapaba de las manos. Cuando el reloj estaba a punto de llegar al minuto 90, un centro al área de Daniela acabaría en los dominios de Itziar, y la jugadora local no fallaría para hacer el cuarto para su equipo y cerrar el marcador con 4 a 1. La Bovedana es penúltima y la próxima jornada recibirá al Capiscol, rival directo.