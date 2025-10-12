Carlos Ramos, capitán del Zamora CF tras perder con el Real Avilés: "Espero que sea la primera y la última vez que nos dan este revés"

Con gesto serio llegaba Carlos Ramos a la rueda de prensa tras la derrota ante el Real Avilés. El capitán del Zamora recordaba que el partido estuvo "controlado hasta el minuto 30, luego ya se ha vuelto un poco loco, y en esa locura el Ávilés se maneja bien porque tiene jugadores que transitan muy bien y encima llevan en una racha muy positiva. En los últimos minutos han hecho muchísimo daño, lo sabíamos". Además, el rojiblanco lamentaba el hecho de no haber manejado bien los últimos minutos, algo que "tenemos que trabajar".

"Ya el año pasado nos pasó mucha factura y esperemos que este año sea la primera y la última vez que nos dan este revés porque no puede ser que en los últimos minutos perdamos tantos puntos". Con todo, y sin querer mérito a su rival, dejó clara una evidencia y es que "no ha sido nuestro mejor partido ni mucho menos".