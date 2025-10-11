Vidal, entrenador del Real Avilés: "El Zamora CF tiene a dos de los mejores delanteros de la categoría"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, analizó al Zamora CF, rival al que se enfrentan los blanquiazules hoy (Ruta de la Plata, 14.15 horas), y destacó el peligro que tienen los zamoranos en la parte ofensiva, donde cuentan con "dos de los mejores delanteros de Primera Federación". El técnico catalán sigue enfocado en mejorar los registros defensivos avilesinos y reconoce que han hecho trabajo específico al respecto.

Parte de lesionados

"Eze tardará unas semanas en estar disponible, evoluciona muy bien. Esperamos poder convocarlo para la siguiente semana. Kevin Bautista está con una pequeña molestia, pero somos optimistas con que pueda llegar al domingo. Cayarga ha entrenado durante la semana, hoy ha completado el entrenamiento. Nuestra intención es que pueda viajar el domingo".

El Zamora

"La temporada pasada ya hicieron un muy buen año, fueron de menos a más. Han hecho una apuesta económica importante, invirtiendo en jugadores contrastados y que venían de un buen año, que siempre son más caros. La semana pasada tuvimos una salida complicada, fuimos con la mentalidad a los tres puntos, los conseguimos y ahora vamos con el mismo pensamiento al Ruta de la Plata. Sabemos que es un rival muy fuerte, sobre todo en casa, donde todavía no ha encajado goles".

Un estilo similar al Avilés

"Es un equipo que mantiene al mismo entrenador que la pasada temporada. Tiene la intención de apretar arriba, a lo mejor de inicio no lo hacen, pero saben cómo apretar a pares. Sus jugadores de arriba tienen muchísimo nivel, el año pasado dos de los mejores delanteros de Primera Federación fueron Eslava y Carbonell y han conseguido ficharles. Además, tienen a Kike Márquez, que cualquier pelota que toca ya da sensación de peligro. Han elevado el nivel respecto al año pasado".

La mejora defensiva

"Esperemos que el nivel ofensivo se mantenga, aunque sabemos que es muy difícil seguir con el ritmo de goles que llevamos. Atrás vamos a mejorar seguro, no tengo ninguna duda. Ahora es verdad que hemos encajado mucho, pero hay que recordar que, tras el 0-3 de la Ponferradina, no encajamos en esa segunda mitad ni contra el Lugo ni Osasuna B. No estamos lejos de lo visto en esos partidos, hay mimbres para solventarlo y en ello estamos. Hemos hecho tareas específicas y hemos utilizado mucho el vídeo. Los jugadores son conscientes de los errores, creo que eso es vital para mejorar al equipos".

El esquema de tres atrás

"No creo mucho en los sistemas, porque una vez que empieza el partido cambia todo. Se vio el otro día, empezamos jugando con una línea de cuatro atrás y, en alguna fase del partido, Campa estaba como tercer central y Raúl Hernández hacía de carrilero. Es una alternativa que tenemos durante los partidos, aunque no descarto sacarla de inicio. Los tres defensas es algo que ya hemos hecho en salida de balón, con Gete metiéndose entre centrales".