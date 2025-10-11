Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Unionistas de Salamanca no tuvo piedad del Amigos del Duero

El encuentro acabó con un 0-8

Imagen del partido Amigos del Duero - Unionistas de Salamanca

Imagen del partido Amigos del Duero - Unionistas de Salamanca / Unionistas

A. O.

Zamora

El Amigos del Duero encajó este sábado una dura derrota. Aunque se preveía un encuentro difícil, la realidad es que fue mucho más complicado de lo esperado a pesar de que, eso sí, se aguantó durante muchos minutos. Unionistas de Salamanca llegaba como líder y dispuesto a hacer valer su condición ante las zamoranas. Desde el pitido inicial llegaron las embestidas, aunque no fue hasta el 38’ cuando acertaron. A partir de ahí, las salmantinas fueron incontrolables para un plantel local que no supo reaccionar ni detener a las visitantes. Los goles se sucedieron de forma continua en la portería del Amigos del Duero hasta el 0-8 final, que da una muestra de las diferentes que se dieron en el terreno de juego. Partido para aprender y seguir.

La Bovedana visita al líder

Mientras, en Tercera RFEF femenina, la Bovedana tiene este domingo su encuentro de Liga, que tampoco será fácil. Las zamoranas tienen una complicada cita a partir de las 16.00 horas, momento en el que se verán las caras con el líder, el Villa de Simancas, que lleva tres de tres e este inicio de competición.

TEMAS

