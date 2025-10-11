Fútbol
Unionistas de Salamanca no tuvo piedad del Amigos del Duero
El encuentro acabó con un 0-8
A. O.
El Amigos del Duero encajó este sábado una dura derrota. Aunque se preveía un encuentro difícil, la realidad es que fue mucho más complicado de lo esperado a pesar de que, eso sí, se aguantó durante muchos minutos. Unionistas de Salamanca llegaba como líder y dispuesto a hacer valer su condición ante las zamoranas. Desde el pitido inicial llegaron las embestidas, aunque no fue hasta el 38’ cuando acertaron. A partir de ahí, las salmantinas fueron incontrolables para un plantel local que no supo reaccionar ni detener a las visitantes. Los goles se sucedieron de forma continua en la portería del Amigos del Duero hasta el 0-8 final, que da una muestra de las diferentes que se dieron en el terreno de juego. Partido para aprender y seguir.
La Bovedana visita al líder
Mientras, en Tercera RFEF femenina, la Bovedana tiene este domingo su encuentro de Liga, que tampoco será fácil. Las zamoranas tienen una complicada cita a partir de las 16.00 horas, momento en el que se verán las caras con el líder, el Villa de Simancas, que lleva tres de tres e este inicio de competición.
