El River Zamora sigue sin ganar

El River Zamora FS sigue sin ganar y este sábado caía ante uno de sus rivales directos, un 5 Coruña Fútbol Sala que también llegaba al encuentro sin conocer la victoria, pero que a la hora de la verdad se mostró mucho más acertado que el cuadro blanquinegro.

La tensión se preveía máxima y se dejó notar en la pista desde el inicio, aunque lo cierto es que no fue para bien. Unos y otros se mostraban demasiado nerviosos y timoratos y las ocasiones de gol brillaban por su ausencia. Poco a poco, 5 Coruña Fútbol Sala conseguía calmar el partido y hacerse con el control del balón, tratando además de estirar líneas y abrir espacios. Empezaban los locales a pisar el área zamorana, pero lo cierto es que los blanquinegros se mostraban bien plantados y apenas daban opciones al rival. Cuando ya parecía que la primera mitad iba a terminar con el 0-0 inicial , en el minuto 19, Rolón conseguía sacar petróleo de una buena contra zamorana y ponía el 0-1 en el luminoso.

El gol al borde del descanso reforzó la idea de partido de un River Zamora FS que en el inicio de la segunda mitad mantuvo un perfil bajo en ataque, tratando de hacerse fuerte en defensa, presionando bien la salida de balón de los locales y buscando sus opciones a la contra. Sin embargo, el cuadro gallego no tenía ya nada que perder y se lanzó con todo en busca de la portería contraria. Cada vez ganaba más metros Coruña Fútbol Sala y encerraba más a los visitantes, hasta que en el minuto 29 Yerai Rilo conseguía batir al meta zamorano y firmar el 1-1.

Con el empate de nuevo en el luminoso, tocaba asumir riesgos de nuevo, aunque nadie parecía demasiado decidirlo a hacerlo. Las ocasiones llegaban con cuenta gotas y los minutos pasaban. Fue el cuadro local el que acabó dando un paso al frente en los últimos minutos de partido y le salió bien la jugada: dos goles en los últimos minutos dieron al traste con las esperanzas del River.