Un rival incómodo para el BM Zamora Caja Rural esta tarde

El BM Zamora Caja Rural saltará esta tarde (20.30 horas) a la pista del Ángel Nieto con la obligación autoimpuesta de regresar a la senda de la victoria tras la inesperada derrota ante el GC Covadonga de la pasada jornada aunque su rival, el Ademar León B se encuentra imbatido en lo que va de Liga, aunque ha sumado ya dos empates en cuatro jornadas.

Félix Mojón reconoció que la semana se ha centrado en «corregir errores y diagnosticar dónde nos equivocamos, no creo que haya otra solución que esa. Hay un componente emotivo importante pero la semana tiene que ser normal y tranquila». El entrenador orensano no duda en reconocer que «esta derrota nos tiene que venir bien porque nos pone en alerta de que cualquiera nos puede hacer daño, y Covadonga nos lo ha hecho, nos ha buscado las cosquillas, nos atacó donde nosotros somos más débiles y cualquiera puede hacerlo. En ese sentido, la semana ha sido mejor a nivel de actitud, hemos mejorado en cuanto a intensidad, y nos hemos mostrado todos predispuestos a cambiar cosas que no estábamos haciendo bien». Mojón recuerda que «soy más partidario de trabajar las sensaciones, los matices, la pequeñas cosas que no estamos haciendo bien: cerrar el ataque, la defensa, saber dónde tenemos que estar, jugar más cómodos, no tan pendientes de que siempre nos falta un poco. Necesitamos algo que nos asiente, que nos de confianza y tenemos que buscarlo: tranquilidad y confianza, sobre todo en los lanzamientos porque nos va a ayudar a estar más tranquilos en defensa, hacer mejores coberturas, a ir mejor a las ayudas».

El entrenador del BM Zamora reconoce que el ULE Ademar «es un buen equipo, uno de los que más me gustan, un rival que está imbatido y ya en la pretemporada nos sorprendió y nos gustó. Ya dijimos que este equipo iba a ir para arriba porque tiene muchísima calidad en la primera línea, esos tres o cuatro jugadores tienen un perfil similar, muy buenos en el uno contra uno, guardan buena distancia con el oponente y están muy bien trabajados. Tienen un sistema muy claro, la velocidad en la circulación del balón es buena, el lanzamiento a media distancia también, tienen un muy buen pivote y los balones llegan a los extremos. Es un equipo completo, defendiendo tiene intensidad, y los equipos intensos son los que nos hacen daño a nosotros, y reunen una serie de condiciones que nos hace estar muy alerta y sabemos de la dificultad del partido».

Mojón no renuncia al estilo de su equipo independientemente del rival que le corresponda cada día: «Hay que correr y lo echamos en falta viendo el vídeo de Covadonga, solo hicimos dos contraataques en la primera parte contra un equipo que replegaba no muy bien. Corriendo, siempre hacemos daño, debemos correr».

El líder BM Sanse recibirá esta tarde al Royal Gijón, mientras el segundo clasificado, Horizonte Atlética visitará al Grupo Cultural Covadonga. n