Recoletas Zamora hace lo más difícil pero muere en la orilla ante Celta

Después de ir por detrás en el marcador durante casi 25 minutos, con desventajas que llegaron a ser de 14 puntos, Recoletas Zamora, de la mano de Niski y Marta Fernández, empataba a 1´20 para el final (76-76). Llegaban incluso a ponerse por delante las de Raúl Pérez, pero una canasta de Cabrera las dejaba sin premio en Vigo y consumaba la segunda derrota consecutiva de las zamoranas. Salió mejor Recoletas Zamora, presionando bien la salida de balón de las locales, que apenas conseguían aguantar la posesión de la pelota, y contragolpeando con paciencia y eficacia para colocarse pronto por delante en el marcador (2-7, minuto 2). Lo intentaba Celta Femxa Zorka moviendo piezas, y conseguía frenar la escapada de su rival, que empezaba a perder balones en el centro de la cancha.

Sin embargo, el buen hacer en el rebote y el acierto en el tiro exterior permitía a Recoletas Zamora mantenerse por delante en el electrónico y a falta de 4 minutos para el final del cuarto aún ganaban de cinco puntos (7-12). Sin embargo, no desfallecían las locales, que empezaban a ver como su defensa daba frutos. recoletas Zamora cada vez perdía más balones y al final las gallegas conseguían meterse de lleno en el partido e igualar el luminoso cuando se alcanzaba el minuto 10 (19-19).

Recoletas Zamora hace lo más difícil pero muere en la orilla

A partir de ahí, en el segundo cuarto, el partido se jugó a pequeñas rachas. La igualdad marcó los primeros compases, hasta que Celta Femxa Zorka comenzó a sacar partido a las pérdidas de balón de su rival para ponerse por delante en el luminoso (31-29). No conseguían las zamoranas corregir esos errores de precipitación y las locales se iban hasta los 4 puntos de ventaja mediado el cuarto (33-29). Finalmente, sin embargo, parecía que el tiempo muerto solicitado por Raúl Pérez y el acierto exterior daban fruto y Recoletas se hacía con el control para colocar un parcial de 0-6 y colocarse por delante (33-35, a 4´18). Pero la alegría iba a durar poco. Las perdidas de balón seguían pesando demasiado en el cuadro visitante y las gallegas castigaban cada error de su rival para volver a colocarse por delante (41-36). No conseguía ahora reaccionar el conjunto visitante, que se iba al descanso ya con 9 puntos de desventaja (47-38).

La situación no mejoraba tras el descanso. Con ventaja en el marcador, Celta Femxa Zorka supo jugar con el reloj y su ventaja y no levantó el pie en defensa para seguir ampliando su renta al contraataque. Lo intentaban las zamoranas con rotaciones y cambios de táctica, pero nada acababa de dar resultado y mediado el cuarto las viguesas ganaban ya de 13 puntos (59-46).

Conseguía recoletas Zamora frenar la escapada de las locales en la recta final del cuarto y reducir mínimamente las diferencias, aunque poca cosa más (67-57).

Quedaban diez minutos para intentar revertir la situación y poner en apuros a un Celta Femxa Zorka que se sentía muy cómodo en la pista. Salieron a por todas las zamoranas, que en apenas un minuto y medio firmaban un parcial de 0-5 que les devolvía la esperanza (67-62). Había partido, o eso parecía, porque las gallegas tardaban poco en volver a hacerse con el control, frenar al rival y devolverles el parcial para volver a irse de 10 puntos (72-62, minuto 33). No bajaban los brazos las de Raúl Pérez, que a base de garra y el acierto de Niski conseguían volver a colocarse a cinco puntos cuando restaban tres minutos (74-69). Se crecía recoletas, que a dos minutos del final estaba ya a solo dos puntos, obligando al técnico local a pedir tiempo muerto (76-74). Lo igualaba fernñandez a la vuelta. Quedaba 1´20 y todo por decidir en Navia. Entraron en juego las pizarras, y al final fue el equipo local el que se llevó el gato al agua en un último minuto de infarto.