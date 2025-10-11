Recoletas busca su segunda victoria en Vigo

El Recoletas Zamora buscará su segunda victoria de la temporada en la siempre difícil cancha del Celta de Vigo, un clásico en los últimos tiempos aunque el pasado año, el equipo gallego militó en la Liga Endesa. Será un partido importante tras la derrota ante el Azulmarino, que le ha servido al equipo de Cristina Cantero para saber en qué debe mejorar. En Palma el equipo vigués realizó dos buenos cuartos. Lo desconexión llegó tras el paso por vestuarios.

El campeonato va a estar lleno de sorpresas. En la primera jornada, el Osés caía por 30 puntos ante el Azulmarino y después ganó en Zamora por ocho. Una máxima que se va a repetir es que puedes ganar en cualquier campo, pero también perder en cualquiera. Lucía Gutiérrez es la jugadora más destacada en estas dos primeras jornadas, con una media de 15 puntos. Aixa Wone, Sara Castro, Victoria Llorente y Clemence Parra son las otras que marcan la diferencia en el Recoletas.

Cristina Cantero apunta que "estamos con muchas ganas de jugar porque cuando has perdido tienes ganas de resarcirte y de volver a tener la sensación de hacer las cosas bien". Sobre el Recoletas, indica: "Se ha renovado mucho. A Florencia Niski la tuvimos aquí y lo está haciendo muy bien. Está muy vertical. Luego por la veteranía destacaría a Bea Sánchez, pero sobre todo es un equipo muy dinámico, acostumbrado a esta categoría. Saben cómo hay que jugar y lo que hay que jugar". "Nosotros tenemos que imponer nuestro ritmo. El rebote será clave como siempre", anticipa. "Debemos mejorar nuestros porcentajes respecto a la semana anterior, ser sólidas y saber adaptarnos al partido, ya sea de pocos o de muchos puntos. Es clave que vayamos cogiendo esas dinámicas y que el equipo vaya madurando".

Por otra parte, el Baxi Ferrol anunció que la ex jugadora del Zamarat Gala Mestres permanecerá "un tiempo alejada de las canchas" tras anunciar su embarazo y ha valorado que la deportista pasará a "centrarse" en la llegada de su primer hijo.