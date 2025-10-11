El Real Avilés visitará este domingo el Ruta de la Plata con un emotivo brazalete en homenaje a los afectados por los incendios

Aunque en ocasiones sea motivo de conflicto entre personas que de otra manera no discutirían, el fútbol también es en otras ocasiones motivo de unión. Un hermanamiento que tendrá este domingo un nuevo ejemplo en la cita que enfrente al Zamora CF con el Real Avilés como parte de una nueva jornada de Primera RFEF. El trasfondo, nuevamente, serán los incendios que han afectado a varias regiones del noroeste peninsular. Sin importar si su origen está en Castilla y León, Galicia, Extremadura o Asturias; todos ellos recibirán un homenaje con un pequeño detalle del conjunto avilesino en su visita a 'la perla del Duero'.

Según ha anunciado el propio club en redes sociales, el Real Avilés saltará al terreno de juego en el Ruta de la Plata con un brazalete especial en homenaje a todas aquellas personas afectadas por los incendios de este último verano. Además, también han informado de que entregarán una réplica al capitán del Zamora CF, por lo que podría darse la situación de que ambos equipos compartieran brazalete durante los 90 minutos de encuentro. El diseño presentado este sábado está dividido en dos mitades, mostrando tanto el verde del césped de un campo de fútbol como el negro de zonas quemadas por los fuegos.

Además, la zona 'arrasada' por los incendios incluye el lema "no os olvidamos", mientras que el anuncio de este bonito gesto ha tomado el título de "La solidaridad que nos une". Unas muestras de apoyo que se suman a todas las que se han visto a lo largo y ancho de España durante los últimos meses. Entre las mismas, destaca el pequeño torneo solidario que disputaron hace unas semanas el Zamora CF, la Cultural Leonesa, la SD Ponferradina (ante la que el conjunto de Juan Sabas perdió por 1-0) y el Ourense CF en el estadio de la capital de León; que incluso fue retransmitido a nivel nacional por Teledeporte.

Horario inusual

El partido entre el Zamora CF y el Real Avilés también será recordado en el futuro por el inusual horario en el que suene el pitido inicial, más teniendo en cuenta que se trata del 12 de octubre. Tal y como apuntó la RFEF hace unas semanas con el anuncio de esta jornada, el duelo entre ambos equipos se iniciará a las 14:15 horas. Juan Sabas, entrenador del conjunto rojiblanco, mostró casi al momento su descontento con una de las frases más desternillantes que se han escuchado en las últimas semanas en ruedas de prensa. "A las dos de la tarde se come y a las cuatro, o un poco antes, se echa la siesta", espetó el madrileño al ente federativo.