Ourense baja a la tierra al CB Zamora Caja Rural

El CB Zamora no fue capaz esta vez de remontar ante un Ourense que llegó a distanciarse a 22 puntos en el tercer cuarto y supo sacar partido a esa renta pese a que los de Saulo Hernández se situaron a solo cinco puntos a falta de algo más de un minuto para el final (84-94).

Estaba previsto y así fue desde los primeros instantes del encuentro, CB Zamora y Ourense plantearon un partido de tú a tú que reflejaba la igualdad que existe en la zona media de esta liga a la que están llamados ambos rivales.

El CB Zamora afrontaba el encuentro con el respaldo moral de las dos victorias logradas en las dos primeras jornadas, pero eso no implicaba nada y pronto quedó patente que Ourense iba a ser un rival intratable porque, aparte de contar con una gran plantilla, Moncho López ha sido capaz a estas alturas de conseguir un equipo muy bien preparado y que sabe lo que tiene que hacer en cualquier momento.

Jonas Paukste fue el canalizador del juego zamorano durante los primeros minutos en los que el marcador se mantenía muy igualado con empates a 4, 6 y 9. Roberts dirigía el ataque estático pero su ausencia comenzó a notarse cuando les sustituyeron Naspler y Van Zegeren. Ourense logró escaparse hasta seis puntos en el marcador pero el CBZ supo reaccionar para igualar a 20 y cerrar el primer cuarto con 22-24.

Fue tan sólo un amago de reacción porque Ourense mantuvo un altísimo nivel de juego y volvió a establecer distancias apoyado en el acierto desde el perímetro de Lisboa y Mc Donnell y Saulo Hernández tuvo que pedir un tiempo muerto cuando su equipo se situaba ya a diez puntos (29-39) cuando corría el minuto 14.

Tuvo que ser de nuevo Roberts el que sacase su enorme clase para mantener vivo al CBZ que sobrevivía a duras penas y lograba salvar los muebles para irse al descanso con 40-49.

Respaldado por su afición, el equipo blanquiazul regresó con ganas a la cancha para situarse a siete puntos, pero la defensa no era buena pese a que los de Saulo habían mejorado mucho en el rebote defensivo.

Ourense no daba muestras de flaqueza y a los zamoranos les costaba mucho correr hacia atrás. Era un momento clave en el que había que frenar al rival, pero Lisboa no fallaba de tres y ponía el 44-58 que, afortunadamente, compensó Josep Peris con un 2+1. Roberts no podía con el base de la selección portuguesa que no paraba de aportar anotación al Ourense. Y Saulo Hernández se vio obligado a pedir un nuevo tiempo muerto tras un triple de McDonnell que suponía el 47-63.

Hernández Bris puso en cancha a cuatro bajitos para buscar el tiro exterior, pero quien la perdió fue Van Zegeren. Parecía que el encuentro estaba sentenciado porque además Van Zegeren recibía una personal en ataque que permitió a los gallegos irse a veinte puntos de ventaja en el minuto 27 (50-70).

Rogers no tenía su día y acumulaba lanzamientos fallidos aunque parecía que Ourense comenzaba a acusar el esfuerzo anterior y los zamoranos parecían querer recuperar terreno para situarse en 56-72 que se convirtió en 59-75 al final del tercer cuarto.

Todo parecía perdido pero el CB Zamora tenía la obligación de seguir luchando aunque solo fuera por el basketaverage.Y Omar Lo se encargó de liderar la reacción con dos canastas que acercaron a los zamoranos a "solo" 12 puntos. Peris recuperó un balón y puso a los azules en 65-75 y el partido había vuelto a comenzar para los de Saulo.

Pero lo que al CB Zamora le costaba una enormidad, era un mero paseo para el Ourense que, casi sin forzar la máquina, volvió a acostumbrarse a jugar por encima de los diez puntos en el marcador.

No se vinieron abajo los azules que apretaron en defensa para volver a reponerse, y Moncho López volvió a verle las orejas al lobo zamorano que volvía a ponerse cerca con 70-80 y pedía su tiempo muerto. Y lo que parecía posible comenzó a verse como probable: la histórica remontada del partido contra Tizona podía repetirse.

Los zamoranos entraron en los últimos cinco minutos solo siete puntos abajo. Tharstarson anotaba entonces cuatro puntos seguidos pero Ourense respondía y cada vez quedaba menos tiempo. Los gallegos volvieron a irse a diez puntos para que Saulo Hernández pidiera su segundo tiempo muerto y volviera a darle impulso a sus hombres que se acercaban ahora a solo cinco puntos con dos minutos todavía por delante.

La remontada había estado muy cerca pero Ourense no perdonó y supo mantener la cabeza fría para terminar llevándose una merecida victoria que hará reflexionar al CBZ.