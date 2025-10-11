Nuevo derbi a la vista en la Liga Regional de Aficionados: Noname-Zamora CF "B" en los anexos del Ruta de la Plata este sábado

La Liga Regional de Aficionados ofrece, por segunda semana consecutiva, un nuevo derbi provincial entre equipos zamoranos. Un choque que atrae la atención de los aficionados locales y del resto de competidores de esta liga cuyo inicio de curso es una lucha sin cuartel.

La batalla entre vecinos de la jornada 5 enfrentará en los anexos del Ruta de la Plata (a partir de las 16.00 horas) a Noname y a Zamora CF "B". Dos equipos que han firmado un arranque de temporada bastante diferente.

El Noname, que asumirá el papel de local, llega al choque tras lograr su primera e histórica victoria en la categoría. Un triunfo agónico con el exrojiblanco Asiel como protagonista que, sumado al empate de la segunda jornada, le ha permitido dar el salto a la zona media de la clasificación.

En esa tabla, el Zamora CF "B" mira hacia arriba tras ganar su primer derbi de la campaña al Moraleja CF (3-0). El filial rojiblanco está dispuesto a encadenar una nueva jornada sin conocer la derrota, habiendo concedido solo dos empates hasta ahora, para mejorar su cuarta posición.

El Benavente, imparable, contra el CDF Cubillos

Además del derbi, la jornada en la Regional de Aficionados cuenta con otros dos partidos dei interés para la provincia. El primero tiene como protagonista a un CD Benavente imparable, a dos puntos del liderato, que tratará de alargar su excelente arranque liguero en el Municipal La Era "José Luis Novo" donde, a las 16.30 horas, le espera el CDF Cubillos. Un oponente que arrancó con victoria por 3-1 ante la Ponferradina "B", pero que lleva al envite en horas bajas tras acumular una derrota y dos empates.

Los benaventanos, pese a esos resultados, no se fían de su rival y viajarán dispuestos a entregarse al máximo para firmar su cuarta victoria consecutiva y presionar un Ciudad Rodrigo que sigue sin ceder punto alguno.

El Moraleja se enfrenta al Victoria CF en parte baja de la tabla

Por último, también a las 16.30 horas, el Moraleja CF regresa bajo el calor de su afición para intentar salir de los puestos de descenso con su primera victoria de la temporada en un partido cargado de tensión frente al Victoria CF. Los dos equipos no conocen aún lo que es ganar y lograr imponerse hoy sería un paso de gigante para sus aspiraciones, así como un duro golpe a un rival directo.