Nueva jornada en Segunda División B de Fútbol Sala: El Caja Rural Atlético Benavente vuelve a La Rosaleda buscando recuperarse con el apoyo de su público; el Caja Rural River Zamora, viaja a Coruña buscando su primera victoria

El Caja Rural Atlético Benavente regresa esta tarde (19.00 horas) a su feudo, el pabellón municipal de La Rosaleda, para enfrentarse al IES Coruxo FS dentro de la quinta jornada de liga en el Grupo 1 de la Segunda División B. Una vuelta al hogar que los hombres de Miguel Ángel Macías quieren aprovechar para recuperarse de las dos derrotas consecutivas que han sufrido a lo largo de la última semana.

El bloque blanquiazul, segundo en la clasificación, había comenzado la temporada cosechando victoria tras victoria, pero esa racha se rompió el viernes de la pasada semana en casa del Tierno Galván. Allí, los benaventanos cayeron por 4-3 y cedieron el liderato a un Leis Pontevedra que aprovechó para hurgar en la herida de su rival en Copa del Rey. Torneo en el que, nuevamente lejos de casa, llegó el segundo marcador adverso para el Caja Rural Atlético Benavente; eso sí, esta vez en una prórroga que no hubiera tenido cabida en la competición doméstica.

Tras este doble golpe, el cuadro de Macías espera recuperar el paso esta tarde con la ayuda de su público ante el IES Coruxo, equipo que viene de cerrar su mal inicio liguero con su primera victoria y que no quiere pagar "los platos rotos" en Benavente.

El Caja Rural River Zamora viaja a casa del 5 Coruña FS

Por otra parte, el Caja Rural River Zamora afronta también una dura jornada contra un equipo gallego dentro de la Segunda División B. Los blanquinegros viajan hasta el feudo del 5 Coruña FS para protagonizar un duelo que se prevé de máxima tensión ya que tanto los hombres de Óscar García Poveda como sus oponentes irán a la caza de su primera victoria.