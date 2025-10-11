Fútbol / Regional de Aficionados
Noname y Zamora B empatan en una tarde de reencuentros
El derbi capitalino en los anexos del Ruta se resuelve con un justo reparto de puntos entre dos equipos que no encontraron el camino del gol durante los más de 90 minutos
A. O.
Noname y Zamora B firmaron las tablas (0-0) en un nuevo derbi provincial que supuso que varios ex del club rojiblanco como Sergio García, Asiel, Viti, Fradejas... incluso el entrenador del equipo de la interrogación, Miguel Losada, vivieran una tarde de reencuentros, aunque fuera ante el filial rojiblanco que, a pesar de ejercer de visitante, jugaba en casa.
Desde el pitido inicial fue un encuentro intenso entre dos equipos que, además de buscar los tres puntos, intentaban hacer disfrutar el público congregado, pero durante todo el partido lo que faltó fue el gol. Ambos planteles trataban de crear, pero las ocasiones morían en la orilla y así, sin estrenar el marcador, se llegó al descanso. Con la reanudación ambos, Noname y Zamora B, trataron de mejorar prestaciones, sobre todo determinación en área contraria que era lo que estaba fallando, pero el gol parecía negado a ambos, a pesar de los cambios que empezaron a hacer Losada y Kike Ramos desde los banquillos. Al final, un 0-0, un punto para cada uno, y a pensar en el siguiente compromiso.
