Noname y Zamora B empatan en una tarde de reencuentros

Noname y Zamora B firmaron las tablas (0-0) en un nuevo derbi provincial que supuso que varios ex del club rojiblanco como Sergio García, Asiel, Viti, Fradejas... incluso el entrenador del equipo de la interrogación, Miguel Losada, vivieran una tarde de reencuentros, aunque fuera ante el filial rojiblanco que, a pesar de ejercer de visitante, jugaba en casa.

Viti cabecea un balón, este sábado en el No Name -Zamora B | VÍCTOR GARRIDO

Desde el pitido inicial fue un encuentro intenso entre dos equipos que, además de buscar los tres puntos, intentaban hacer disfrutar el público congregado, pero durante todo el partido lo que faltó fue el gol. Ambos planteles trataban de crear, pero las ocasiones morían en la orilla y así, sin estrenar el marcador, se llegó al descanso. Con la reanudación ambos, Noname y Zamora B, trataron de mejorar prestaciones, sobre todo determinación en área contraria que era lo que estaba fallando, pero el gol parecía negado a ambos, a pesar de los cambios que empezaron a hacer Losada y Kike Ramos desde los banquillos. Al final, un 0-0, un punto para cada uno, y a pensar en el siguiente compromiso.