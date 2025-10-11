Clara derrota del CD Villaralbo ante Santa Marta de Tormes

El Villaralbo perdió con claridad a domicilio ante un Santa Marta que impuso su ley desde el pitido inicial, empujando al Villaralbo a replegarse muy cerca de su área. La presión alta y el ritmo de circulación de los salmantinos dificultaron enormemente la salida limpia del cuadro azulón, que apenas conseguía enlazar tres pases consecutivos sin verse obligado a rifar el balón.

El bloque zamorano, muy metido en su parcela, intentó mantener la organización defensiva y buscar transiciones rápidas por las bandas, pero el empuje charro desbordó casi siempre su línea de medios. La primera gran ocasión del partido llegó a los trece minutos. Gabi, con una lectura brillante, sorprendió a todos al ver adelantado al portero visitante y probar fortuna desde larga distancia. Era el primer aviso serio de lo que se avecinaba. El conjunto azulón no conseguía sacudirse la presión ni conectar con sus hombres de ataque. Cada intento de progresar por dentro moría en la línea de medios, donde el Santa Marta recuperaba y lanzaba rápidos contragolpes.

Chopi, un dolor de cabeza

En ese contexto, el nombre propio de la tarde fue Chopi, un auténtico dolor de cabeza para la defensa zamorana.. Pasada la primera media hora llegó el gol que encendió al estadio. Chopi, en estado de gracia, lanzó un saque de esquina cerrado, con tanta rosca y precisión que el balón acabó colándose directamente en la portería. Tras el tanto, el equipo zamorano intentó reaccionar. Adelantó líneas, trató de tener algo más de balón y buscar la espalda de la defensa rival, pero sin éxito. El Santa Marta, cómodo con la ventaja, siguió mandando en el tramo final del primer acto, mientras que los visitantes se limitaban a resistir y evitar un segundo tanto que habría dejado el encuentro muy cuesta arriba. Tras el paso por vestuarios, el Villaralbo ofreció una imagen muy distinta. El conjunto azulón, espoleado por las instrucciones de su técnico, adelantó líneas y trató de asumir el protagonismo que le había faltado en la primera mitad.

El inicio del segundo tiempo invitó al optimismo, porque en apenas un minuto los de Oji dispusieron de dos claras oportunidades para igualar la contienda. La primera llegó en el minuto 52, cuando More conectó un potente remate dentro del área que obligó al guardameta Saldaña a lucirse con una gran intervención, desviando el balón a córner. Apenas un minuto después, Amando tuvo otra ocasión muy parecida: disparo fuerte, ajustado, que de nuevo repelió el portero local en otra soberbia parada.

Los locales sentencian

El golpe definitivo llegó en el minuto 69. Chopi, el gran protagonista del partido y auténtico verdugo de los villaralbinos, se sacó de la manga un latigazo impresionante desde fuera del área.

Ese tanto fue un mazazo moral. El equipo zamorano bajó los brazos, acusando el esfuerzo y la falta de claridad de ideas en ataque. Intentó reaccionar, adelantar sus hombres más ofensivos y colgar balones al área, pero sin precisión ni peligro real. El Santa Marta, muy sólido atrás, esperaba su momento para sentenciar. Y la sentencia llegó apenas cuatro minutos después. En el minuto 73, Min Súper aprovechó una excelente asistencia de Cascón para plantarse ante Miguel y batirlo con un disparo raso y preciso. Era el 3-0 y el golpe definitivo para un Villaralbo que ya no tuvo capacidad de respuesta y que ya piensa en su próximo compromiso en casa.