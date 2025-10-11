Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

Chechi deja el CD Villaralbo por motivos laborales y se une al CD Cayón

El futbolista deja la puerta abierta a un futuro regreso

Chechi, durante un encuentro. | LOZ

Chechi, durante un encuentro. | LOZ

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

El CD Villaralbo ha perdido en las últimas horas a un jugador muy carismático y querido por los aficionados. Alejandro Díaz, conocido por todos como "Chechi" deja el equipo por motivos laborales que le obligan a trasladarse a Cantabria, lo que hace imposible compatibilizar el trabajo con seguir defendiendo la camiseta azulona como ha hecho las últimas temporadas, llegando a ser capitán. El ya exfutbolista azulón ha encontrado acomodo en el CD Cayón, de Tercera RFEF, con el que se pondrá a trabajar esta próxima semana, pero antes se despidió con un emotivo texto.

Chechi ha agradecido a todos (entrenadores, miembros del staff, jugadores...) los que le han acompañado estos años en el Villaralbo, el club de su vida, con el que logró el ascenso y al que no dice adiós, simplemente "hasta pronto", insistiendo en que siempre será un villaralbino más y deja la puerta abierta a un posible regreso.

Noticias relacionadas y más

Mientras, en la entidad buscan diferentes opciones para suplir una baja muy importante, y es que Chechi era un indiscutible para el entrenador. Se espera que en los próximos días se pueda anunciar un fichaje.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents