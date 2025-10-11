Fútbol
Chechi deja el CD Villaralbo por motivos laborales y se une al CD Cayón
El futbolista deja la puerta abierta a un futuro regreso
El CD Villaralbo ha perdido en las últimas horas a un jugador muy carismático y querido por los aficionados. Alejandro Díaz, conocido por todos como "Chechi" deja el equipo por motivos laborales que le obligan a trasladarse a Cantabria, lo que hace imposible compatibilizar el trabajo con seguir defendiendo la camiseta azulona como ha hecho las últimas temporadas, llegando a ser capitán. El ya exfutbolista azulón ha encontrado acomodo en el CD Cayón, de Tercera RFEF, con el que se pondrá a trabajar esta próxima semana, pero antes se despidió con un emotivo texto.
Chechi ha agradecido a todos (entrenadores, miembros del staff, jugadores...) los que le han acompañado estos años en el Villaralbo, el club de su vida, con el que logró el ascenso y al que no dice adiós, simplemente "hasta pronto", insistiendo en que siempre será un villaralbino más y deja la puerta abierta a un posible regreso.
Mientras, en la entidad buscan diferentes opciones para suplir una baja muy importante, y es que Chechi era un indiscutible para el entrenador. Se espera que en los próximos días se pueda anunciar un fichaje.
