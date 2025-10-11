El CD Villaralbo también quiere ganar lejos de "Los Barreros", pero su rival este sábado todavía no conoce la derrota

El CD Villaralboafronta esta tarde, a partir de las 17.00 horas, su tercer desplazamiento de la temporada. Un viaje que le llevará a uno de los feudos más complicados de su grupo en la Tercera RFEF como es el Municipal Alfonso San Casto donde le espera el Santa Marta de Tormes.

El conjunto azulón puso fin a su mal inicio de temporada la pasada semana con su primera victoria del curso al superar en "Los Barreros" al Virgen del Camino por 1-0. Tres puntos que, además de brindar la primera alegría a su afición, permitieron al equipo de Oji salir de los puestos de descenso en los que se encontraba.

A por un punto de inflexión

Ese paso tan importante dado el pasado fin de semana lo quiere convertir el CD Villaralbo en un punto de inflexión para iniciar una dinámica de mejores resultados que premien su juego.

Sin embargo, esta semana los villaralbinos tendrán muy complicado dar continuidad a ese triunfo y lograr la que sería su primera victoria lejos de su estadio, habiendo ya puntuado como visitante con un empate (1-1) ante el CD Numancia "B". Frente al bloque azulón estará uno de los grandes conjuntos de la categoría, el Santa Marta de Tormes; adversario que ha empezado la liga de forma extraordinaria y que se sitúa en la tercera posición de la clasificación.

Los charros, invictos y en busca del liderato

El bloque salmantino, que no conoce la derrota, cedió dos puntos en su último duelo en casa, el derbi ante el Unionistas "B", pero pondrá las cosas muy difíciles a un CD Villaralbo que necesitará de su máxima solidez defensiva ya que su rival es uno de los equipos más anotadores del grupo.

El Santa Marta de Tormes acumula ya nueve dianas a favor en estas cuatro jornadas, siendo solo superado por el líder, Palencia CF, y un Atlético Bembibre que, pese a firmar diez tantos, se ha mostrado menos fiable atrás que los equipos de la zona alta de la clasificación.

En ese aspecto, la solidez defensiva, también se encuentra a buen nivel en el rival del CD Villaralbo esta tarde, aunque no destaque frente a la de otros equipos del grupo en Tercera RFEF. Y es que, los salmantinos han encajado cuatro goles hasta la fecha.