El CD Benavente encaja su primera derrota del curso

El C.D. Benavente visitaba el C.M. La Era José Luis Novo con el objetivo de prolongar su gran arranque de temporada. El conjunto tomatero llegaba sin conocer la derrota y situado a solo dos puntos del liderato, mientras que el C.D.F. Cubillos, en mitad de tabla, buscaba reencontrarse con la victoria tras varias jornadas sin ganar desde su debut.

Desde el pitido inicial, el encuentro se caracterizó por una gran intensidad y un ritmo físico muy alto. El Cubillos apostó por un juego directo, despejando constantemente el balón y buscando la espalda de la defensa rival con envíos largos. Mientras tanto, el Benavente trataba de proponer desde la posesión, aunque con escasa precisión en los pases y muchas pérdidas en la zona de creación.

Las imprecisiones del conjunto visitante favorecieron las contras del Cubillos, que tuvo las ocasiones más claras en la primera mitad, llegando con peligro en dos o tres acciones que pudieron cambiar el marcador. En defensa, los locales se mostraron muy sólidos, evitando cualquier llegada clara y sin conceder ni un solo saque de esquina al rival.

El 0-0 al descanso reflejaba la igualdad de un partido cerrado y de mucho contacto, pero todo cambió tras el paso por vestuarios. En el minuto 47, un error defensivo del Benavente derivó en un penalti a favor del Cubillos. Kamara asumió la responsabilidad y transformó la pena máxima con un disparo potente y ajustado que adelantó a los locales (1-0).

El gol dio alas al Cubillos, que se replegó con orden y defendió con intensidad ante un Benavente que introdujo varios cambios ofensivos para buscar la reacción. Con la entrada de Belotti, Contreras y Jaramillo, el conjunto de Redondo López ganó metros y posesión, pero le faltó claridad en los últimos metros.

A pesar de su dominio territorial en el tramo final, el Benavente apenas generó peligro real más allá de un par de saques de esquina y un disparo desviado. El Cubillos, firme en defensa y muy comprometido, mantuvo su ventaja con solvencia hasta el pitido final. El encuentro concluyó con victoria por 1-0 para los locales, que se reencuentran con el triunfo gracias a su solidez y eficacia desde los once metros. El Benavente, por su parte, ve truncada su condición de invicto en un partido intenso y muy físico, donde las defensas se impusieron claramente a los ataques. La próxima cita benaventana será en casa ante Moraleja.